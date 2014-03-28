在推特被封之后土耳其再封YouTube

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，在土耳其一家法院裁决暂停埃尔多安总理的政府对推特的封锁令之后一天，周四（27日），土耳其政府又封锁了YouTube。

土耳其电信管理局说，已经开始对YouTube网站执行"行政措施"；但是另有报道说，政府和YouTube正在进行谈判。 一些土耳其网民发现无法登陆YouTube，但另一些仍然可以继续访问该网站。 早些时候，YouTube网站上出现了一段显然是被泄露的录音，录音中数名土耳其高官正在讨论对叙利亚采取军事行动的可能性。 此前土耳其高层举行关于叙利亚问题的会议，参加会议的有土耳其情报局长、外交部长和武装部队副总司令。 检查这份录音的路透社表示无法验证录音的真伪，但说，这可能是至今为止最具危害性的窃听泄露，因为它的内容极其机密和敏感。 而土耳其总理埃尔多安在周四发表的讲话中，指责竟敢泄露国家安全会议内容的人，等于间接承认了这段录音的真实性。 在本周末将举行地方选举的背景下，埃尔多安指责社交网站散布谣传，并建议同时封锁Facebook和YouTube。 土耳其电信管理局在一份声明中说，在进行技术分析和法律考量之后......已经对YouTube采取了行政措施。 在有关封锁YouTube的相互矛盾的报道出现时，拥有YouTube网站的搜索引擎谷歌证实，部分土耳其用户无法登陆YouTube。 谷歌的一名发言人说，谷歌方面没有出现技术问题，现在正在对土耳其的情况进行研究。