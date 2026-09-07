原塞梅核试验场有哪些矿产资源？谁有权开采？

黄金、锰与铍

据哈萨克斯坦工业和建设部消息，原塞梅核试验场区域内有8处尚未获得地下资源使用权的固体矿产储备矿床，分别为波勒德克阔勒、叶斯穆扎勒、叶斯穆扎勒-道列特拜、叶斯穆扎勒-南阔斯塔拉克、叶斯穆扎勒-乌宗布拉克、喀拉扎勒、绍尔斯科耶矿床东部区块和拜博拉特。

这些矿床部分位于阿拜州，部分位于巴甫洛达尔州。

位于巴甫洛达尔州马依县的波勒德克阔勒矿床，主要资源为风化壳中的黄金。此前，该区块已举行拍卖，最终确定“BKO SMART”有限责任公司为中标者。

位于阿拜州塞梅市行政管辖区域内的叶斯穆扎勒、叶斯穆扎勒-道列特拜、叶斯穆扎勒-南阔斯塔拉克和叶斯穆扎勒-乌宗布拉克矿床，主要矿产为锰。

“其中，叶斯穆扎勒和叶斯穆扎勒-道列特拜区块也已举行拍卖，中标者分别为‘General WAY’有限责任公司和‘Qaz Manganese’有限责任公司。喀拉扎勒矿床同样位于阿拜州塞梅市行政管辖区域内，其主要矿产为铍。绍尔斯科耶矿床东部区块含有银、铜和钼，但与该区块有关的诉讼程序尚未结束。”工业和建设部表示。

此外，位于巴甫洛达尔州马依县的拜博拉特矿床含有含金矿石。

除此之外，原试验场区域内还有一些常见矿产的储备矿床。例如，马依县的科维利诺耶矿床蕴藏建筑石材，凯热格塔斯矿床则有饰面石材储量。

目前谁有权进行采矿？

对此，哈萨克斯坦工业和建设部副部长依兰·沙尔汗回答了哈通社记者的提问。

“目前，原塞梅核试验场区域内有两份用于开采固体矿产的地下资源使用合同处于有效状态。第一份是与‘乌勒比冶金厂’股份公司签订的。根据2006年4月10日编号为2008的合同，该公司获得了在喀拉扎勒矿床开采萤石的权利。第二份是与‘哈萨克斯坦黄金集团’有限责任公司签订的合同。1999年3月4日编号为299的合同赋予该公司在别斯朔克矿床开采贵金属和有色金属的权利。”他表示。

这并不意味着试验场区域内所有已探明的矿床目前都已投入工业开发。许多区块仍处于储备状态或勘探阶段。

目前，原试验场区域内仍在进行固体矿产勘探工作。

“例如，‘ZHAMBAS-PV’有限责任公司根据2016年编号为4815的合同，正在扎姆巴斯区块勘探铜矿和贵金属。‘哈萨克斯坦黄金集团’有限责任公司则根据编号为299的合同，在奈曼扎勒区块勘探黄金和白银，并在奈曼扎勒地区开展固体矿产勘探工作。此外，试验场区域内还有多项固体矿产勘探许可证处于有效状态，其持有者包括本国和外国地下资源使用者。有关这些公司的信息已公布在minerals.e-qazyna.kz统一信息平台上。”依兰·沙尔汗表示。

吾勒肯喀拉朔克金矿会被开发吗？

此前，信息空间曾流传“哈萨克斯坦黄金集团”公司计划开发吾勒肯喀拉朔克金矿的消息。不过，依兰·沙尔汗在答复中指出，该公司并未获得直接开发这一矿床的权利。

“该公司现有的编号为299的合同，只赋予其在奈曼扎勒区块勘探黄金和白银，以及在奈曼扎勒地区勘探固体矿产的权利。因此，不能将勘探权与矿床工业开发权视为同一回事。”他说。

生态安全

由于原塞梅核试验场的特殊性，该地区任何工业项目都高度重视生态和辐射安全问题。

工业和建设部指出，这一领域的公众监督是在哈萨克斯坦生态立法框架下开展的。

根据《生态法典》第73条，潜在影响报告草案必须在官方互联网资源上公布，并至少向公众开放30天。同时，公众听证会公告将通过哈萨克斯坦语和俄语媒体发布。公众听证会结束后，应形成相应会议记录，地方执行机关须在不迟于两个工作日内将其发布在官方互联网资源上。

尚未收到投资者的新提议

目前，工业和建设部尚未收到投资者关于在试验场区域建设选矿厂或矿产加工企业的申请或提议。

根据哈萨克斯坦共和国《地下资源和地下资源使用法典》，并未全面禁止在原塞梅核试验场区域开展地下资源使用活动。不过，任何项目都必须符合生态立法和工业安全要求。

依兰·沙尔汗表示，如果工业和建设部收到相关提议，将在自身职权范围内对其进行审议。

因此，原塞梅试验场地下资源仍是一个具有经济吸引力的区域。这里蕴藏着黄金、白银、铜、锰、铍以及其他矿产资源。不过，资源被探明并不意味着就会自动进入开采阶段。每个区块的地下资源使用权、地质勘探结果、生态要求以及工业安全问题，都将分别进行审议。

值得一提的是，在从1949年的40多年的时间里，位于哈萨克斯坦东部的塞梅核试验场共进行了450多次核爆炸，给当地的生态和人民的生活带来了触目惊心的负面影响。