胡塞武装称又袭击一艘美国船只

萨雷亚在声明中说，胡塞武装袭击的这艘船名为“凯姆·兰杰”号。胡塞武装将对美国和英国的所有袭击做出回应。

公开资料显示，“凯姆·兰杰”号是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的油轮。

英国海上贸易行动办公室18日晚报告说，一艘商船在距离也门东南海岸115海里处遭到无人机袭击。无人机在距离商船约30米处爆炸，未造成人员伤亡。

胡塞武装17日晚发表声明说，该组织向在亚丁湾行驶的“金科·皮卡第”号美国货船发射了数枚导弹并击中该船。美国中央司令部17日在社交媒体上发布消息说，一架无人机当晚从也门胡塞武装控制区起飞，袭击了在亚丁湾航行的悬挂马绍尔群岛国旗、由美国所有和运营的“金科·皮卡第”号货船。这起袭击没有造成人员伤亡，货船轻微受损，在继续航行。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国本月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。