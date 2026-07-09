又一家哈萨克斯坦银行将与阿富汗最大商业银行建立合作

赛热克·朱曼哈林表示，哈萨克斯坦高度重视发展对阿贸易关系，而建立稳定、透明的银行体系，是保障两国企业顺利开展跨境结算的重要基础。

目前，哈萨克斯坦23家银行中已有2家与阿富汗银行建立代理行关系。2025年，哈阿跨境支付和资金转账规模达到1400亿坚戈，较2024年增长26%；其中，货物和服务支付额同比增长5倍。

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双方还就扩大代理行合作、建立直接银行渠道、完善跨境支付机制以及加强对外贸易金融服务等问题进行了讨论。会上透露，目前又有一家哈萨克斯坦银行正与Ghazanfar Bank办理代理账户开立手续。

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双边贸易保持快速增长。2026年1至4月，哈阿贸易额达3.424亿美元，同比增长2.3倍。其中，哈萨克斯坦对阿出口额达3.385亿美元，同样增长2.3倍，主要出口商品包括小麦、小麦粉、小麦黑麦混合粉、葵花籽油等农产品。

Ghazanfar Bank成立于2009年，是阿富汗主要商业银行之一，提供传统银行业务和伊斯兰金融服务。目前，该银行已与包括哈萨克斯坦、土耳其、阿联酋、中国、印度、乌兹别克斯坦和巴林在内的多个国家金融机构建立代理行关系。在哈萨克斯坦，其合作伙伴为Zaman Bank。