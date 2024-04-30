阿什姆巴耶夫：哈萨克斯坦有意加强与新加坡之间的经贸合作

会谈中， 双方就促进投资合作和进一步加强议会间合作问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫欢迎新加坡国会议长的到访，并指出，新加坡是哈萨克斯坦在东南亚地区的重要伙伴。他同时还表示，建交30年里，哈萨克斯坦和新加坡之间建立了积极的政治对话、牢固的经济和文化联系，并在各个领域形成了坚实的法律基础。

-我们有意加强议会间相互合作，并与新加坡议会交流经验。充分及有效利用议会间友谊小组的潜力至关重要。哈萨克斯坦希望促进与新加坡之间的经贸合作。因此，议会为形成必要的法律基础开展积极工作。今年，参议院批准了促进和相互保护投资的协定。议会在进一步加强双边合作发挥重要作用。-阿什姆巴耶夫说。

此外，哈萨克斯坦参议院议长在托卡耶夫总统的倡议下开展的大规模社会经济和政治改革进程进行了介绍，其中谈及了形成新的经济模式和改善投资环境开展的相关举措。

阿什姆巴耶夫还就参议院立法工作，以及世界和传统宗教领袖大会秘书处未来工作规划进行了介绍。他表示，双方的联合工作在推动精神外交的发展中发挥重要作用。

新加坡国会议长谢健平高度评价了哈萨克斯坦在各领域开展的改革成果，并表示愿意加深议会间合作关系。

【编译：小穆】