又有四家哈萨克斯坦企业进入阿联酋进口商名单

根据农业部的信息，得益于系统性推进的相关措施，今年又有4家哈萨克斯坦企业正式被纳入阿联酋进口商注册名录。

这一进展被视为扩大国家产品出口规模的重要举措，也充分证明本国生产商完全符合国际安全与质量标准的严格要求。

Фото: ҚР АШМ

在阿联酋环境与气候变化部所属食品安全局局长阿卜杜拉·贾纳安访哈期间，双方举行了工作会谈，就深化合作、扩大出口供应机会以及加强食品安全监管领域的协作进行了讨论。

访问期间，阿联酋气候变化与环境部代表团还前往了KAZBEEF企业进行考察。该企业自2020年以来已列入阿联酋进口商名录，是向阿联酋出口牛肉产品的主要供应商之一。代表团高度评价了企业在安全、质量和产品可追溯性方面实施的各项标准，并指出未来合作潜力巨大。

目前，哈萨克斯坦共有14家从事畜产品生产和出口的企业进入阿联酋进口商名录。

名单的持续扩大将进一步强化哈萨克斯坦在中东市场的地位，并为提升国家农产品出口提供更多发展空间。

【编译：达娜】