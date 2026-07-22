哈萨克斯坦有望在未来3至4年推出自主汽车品牌

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦自主汽车品牌有望在未来3至4年内问世。Allur集团旗下“萨热阿尔卡汽车工业”（СарыарқаАвтоПром）有限责任公司副总经理阿迪勒·沙伊凯梅洛夫日前表示，公司正在推进一项旨在发展本国汽车工业的大型项目，并与多家国际控股集团及世界知名汽车品牌展开合作洽谈。

沙伊凯梅洛夫在新闻发布会上表示，目前，公司已对未来汽车平台、品牌定位以及项目投资规模形成明确规划，但相关细节暂不便公开。

“我们已经对未来的平台、品牌以及投资规模有了清晰的构想。现阶段还希望对此保密，但我相信，在未来3至4年内，人们将能够看到如今正在规划中的哈萨克斯坦自主汽车产品。”他说。

他指出，打造国家自主汽车品牌并不仅仅是为汽车取一个新的名称，更重要的是建立完整的产业基础。这意味着需要持续提升国内汽车制造水平，加强技术基础设施建设，并不断增强产业生产能力。

哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫表示，打造自主汽车品牌是本国汽车制造企业的重要发展目标之一。目前，Astana Motors和Allur两家公司均已在这一方向开展相关工作，政府也准备为有关项目提供支持。

值得一提的是，纳加斯帕耶夫此前曾表示，哈萨克斯坦本土生产汽车的价格已开始呈现下降趋势。根据统计数据，去年国产汽车的平均售价较此前下降约5%。

随着汽车制造业本地化水平不断提升，以及国际汽车品牌持续扩大在哈投资，哈萨克斯坦汽车工业正朝着打造自主品牌、完善产业链和提升国际竞争力的方向稳步发展。