阿联酋与哈萨克斯坦互认驾照 两国公民换证将更便利

（哈萨克国际通讯社讯） 据Polisia.kz消息，应阿拉伯联合酋长国邀请，哈萨克斯坦内务部长叶尔詹·萨德诺夫近日访问阿联酋首都阿布扎比。

访问期间，叶尔詹·萨德诺夫与阿联酋副总理兼内务部长赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈。

双方就深化打击犯罪领域双边合作前景进行了讨论，重点涉及打击跨国有组织犯罪、网络犯罪、毒品非法贩运，以及追捕犯罪嫌疑人、执法信息共享、现代技术应用和人才培养等议题。

会谈期间，哈萨克斯坦内务部与阿联酋内务部签署《关于相互承认和互换驾驶证的谅解备忘录》，成为此次访问的重要成果。该文件旨在简化相关行政程序，为两国公民提供更多便利。

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据了解，每年约有40万名哈萨克斯坦公民前往阿联酋，另有约1.4万名哈萨克斯坦公民长期居住在当地。备忘录生效后，两国将相互承认本国驾驶证，并按照文件规定实施简化换证程序，为两国公民办理和使用驾驶证提供更加便利的条件。

该备忘录将在双方完成各自国内批准程序后正式生效。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还考察了阿联酋国家危机管理局的工作情况。叶尔詹·萨德诺夫还会见了科技集团EDGE Group管理层，了解该集团在人工智能、网络安全、特种装备、武器装备以及执法科技解决方案等领域的最新成果。

哈萨克斯坦内务部表示，此次访问达成的各项共识将进一步巩固哈萨克斯坦与阿联酋合作关系，并推动双方在更多共同关心的领域开展务实合作。