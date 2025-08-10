托卡耶夫与阿利耶夫通话 祝贺阿亚签署历史性和平声明

托卡耶夫在通话中向阿利耶夫总统表示祝贺，称在美国总统唐纳德·特朗普的积极推动和有效斡旋下，阿塞拜疆与亚美尼亚在华盛顿签署了一份旨在和平解决冲突的历史性声明。

托卡耶夫指出，这份声明的签署完全符合国际法原则和《联合国宪章》精神，不仅契合阿塞拜疆与亚美尼亚的战略利益，也将推动高加索地区国际合作的全面发展。

他强调，作为阿塞拜疆的战略伙伴，哈萨克斯坦真诚支持该地区实现期待已久的和平。

国家元首重申阿斯塔纳愿为后续谈判提供平台。托卡耶夫还表示，在阿利耶夫总统的领导下，阿塞拜疆在国际舞台上的声誉不断提升。

两国元首同意继续保持高层接触。

阿利耶夫感谢托卡耶夫的祝贺，并指出，这份协议是在多年谈判无果之后取得的重大突破，具有历史性意义。他表示，阿塞拜疆愿进一步加强与哈萨克斯坦的全面合作。

同日，托卡耶夫总统应约同乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通了电话。

