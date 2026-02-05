哈萨克斯坦计划于2026年新建约30个专科医疗科室 新增500张病床

在该计划框架内，将重点发展风湿病学、呼吸病学、胃肠病学和血液学等领域，新增近800张病床。这将有助于实现疾病的早期诊断、及时治疗，并有效降低慢性病和重症患者并发症发生的风险。

仅在2026年，哈萨克斯坦就计划启用约30个专科科室，新增床位规模约500张。建设重点将向医疗需求较为突出的地区倾斜，包括乌勒套州、阿拉木图州，以及克孜勒奥尔达州、库斯塔奈州和杰特苏州。目前，部分新建科室已投入使用，其中包括：阿克托别州的风湿病科、巴甫洛达尔州的呼吸病科和胃肠病科、乌勒套州的呼吸病科，以及江布尔州的血液科。

仅今年1月，新启用的专科科室已为约200名患者提供医疗服务。对当地居民而言，这意味着新增病床、获得专科医生服务的机会增加，以及就医等候时间明显缩短。按照计划，下月还将在全国5个地区再新增约200张病床。

专科医疗网络建设将在2027年持续推进，计划新设7个成人专科科室，涵盖内分泌学、呼吸病学、胃肠病学和肾脏病学等方向。

儿童健康同样是该计划的重点之一。按照规划，将新建12个儿童专科科室，设置床位224张，其中102张已投入使用，重点覆盖呼吸病学、过敏学、耳鼻喉科及姑息治疗等领域。

相关措施旨在全面提升医疗服务质量，缩短患者等候时间，改善治疗效果，并进一步增强民众对国家医疗卫生体系的信任。

【编译：达娜】