哈萨克斯坦计划于2027年实现电力自给 2029年形成稳定盈余

电力系统现状：装机容量持续提升

随着新一批能源项目投产，目前哈萨克斯坦电力系统共包括241个能源设施，其中162个属于可再生能源项目。到2025年底，全国电力系统总装机容量达到2670万千瓦，较上一年增加140万千瓦。

从结构看，煤电装机容量为1380万千瓦，燃气发电为680万千瓦，大型水电站为250万千瓦，可再生能源装机容量约为360万千瓦。能源结构在保持系统稳定性的同时，也在逐步实现多元化。

2027—2029年：从自给到盈余

哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫表示，当前正在实施的一系列大型项目，将在中期内满足经济对电力的全部需求。

按照规划，2024年已投产771兆瓦新装机容量，2025年新增669兆瓦，2026年预计新增约2600兆瓦，2027年约1000兆瓦。能源部认为，这将确保在2027年第一季度实现电力全面自给。

随后，2028年和2029年将分别新增3900兆瓦和5700兆瓦，为电力及调峰能力形成稳定盈余奠定基础，并创造扩大电力出口的条件。

发展规划至2035年：新增超过26吉瓦

根据《2035年前能源行业发展规划》，哈萨克斯坦计划新增超过2600万千瓦发电能力，其中包括：

500万千瓦：现有电站改造和扩建；

1050万千瓦：新建传统能源发电项目；

840万千瓦：可再生能源项目；

240万千瓦：核电站项目。

这一组合有助于在经济加速增长背景下，保障电力系统的长期稳定运行。

调峰发电与新能源并行推进

灵活调峰发电被列为行业发展的重点方向，新建装机容量中约31.4%用于提升系统调节能力，包括水电站、联合循环燃气机组以及埃基巴斯图兹第三国家地区电站（GRES-3）。

与此同时，可再生能源项目将同步配套储能系统，总储能规模超过3吉瓦时，用于在低负荷时段储能、在高峰期释放，提升统一电力系统的稳定性。

投资与基础设施更新

目前，全国共有81个能源项目处于实施阶段，总装机容量1530万千瓦，投资规模约13.1万亿坚戈。政府通过“以电价换投资”机制，大幅提高投资回收上限，重启行业投资周期。

在电网建设方面，南部地区电网加固工程以及西部电力系统与国家统一电网并网项目正在推进，计划于2027年下半年完成。

长期结构性保障

按照总统指示，哈萨克斯坦还在推进采用“清洁煤”技术的煤电项目，并规划在库尔恰托夫市和埃基巴斯图兹建设新电站。同时，阿拉木图多座热电站向天然气转型的环保项目将于近期完成。

综合来看，随着新装机容量逐步投产、既有设施持续实施现代化改造，以及投资机制不断完善，哈萨克斯坦电力行业正形成更加稳健、平衡的能源体系，不仅有望彻底消除电力短缺风险，也将为经济长期增长提供坚实能源支撑。

【编译：达娜】