阿富汗与乌兹别克斯坦签署5.1亿美元合作备忘录

在阿富汗首都举行的贸易洽谈会结束后，双方就多项合作方向达成共识。该部门通报称，此次签署的协议涵盖领域广泛，包括在阿富汗建立肉鸡养殖企业、水泥及煤炭贸易、豆类和绿豆、干果及蔬菜出口，以及石油、沥青、铜和食品进口等内容。

阿富汗临时政府工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹在声明中指出，双方已就8类阿富汗产品和6类乌兹别克斯坦产品的优惠关税达成一致。目前，乌方已正式批准其中8项税目。

此次一揽子合作还涉及沥青贸易、无酒精饮料出口、体育服务业发展以及蛋鸡养殖等领域，显示出双方正推动双边合作由传统边境贸易向多元化方向拓展的意愿。

数据显示，两国经贸合作保持稳步增长。今年2月，阿富汗与乌兹别克斯坦企业曾签署涉及25个项目、总额超过3亿美元的合作协议，表明双边经济联系正在不断深化。

自2021年8月重新掌权以来，阿富汗临时政府持续推动扩大与国际伙伴，特别是周边国家在经贸及过境运输领域的合作。

值得注意的是，2021年8月“塔利班”运动上台后，乌阿边境局势一度趋紧。彼时，塔什干方面加强了安全措施，接收了载有阿富汗军方人员的数十架军用飞机和直升机，并曾临时关闭“铁尔梅兹—海拉顿”边境口岸。

【编译：阿遥】