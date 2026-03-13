数字化与AI赋能：政府批准2026—2030年医疗质量管理规划

该文件旨在推动哈萨克斯坦医疗监管体系向现代化模式转型，其核心是以数据为基础，广泛运用数字工具和人工智能技术。

据总理官网消息，这一规划涵盖一系列系统性措施，旨在持续提升医疗服务质量与安全水平，确保诊疗流程更加透明，同时提高监管效能。其根本目标是构建一种让患者成为医疗质量评估与监督过程积极参与者的服务模式。

根据规划，哈萨克斯坦医疗体系未来将围绕四大战略方向推进发展：

—更新医疗服务领域的监管工具；

—引入AI技术，构建基于人工智能的医疗质量鉴定新模式，并组建国家质量研究院；

—提升专业医疗协会与患者群体在医疗质量管理中的地位和作用；

—全面推进质量管理体系的数字化升级。

规划的实施将有助于形成统一的医疗质量调节体系，提高医疗机构运行的透明度，并确保管理决策建立在客观数据基础之上。

按照既定目标，到2030年，哈萨克斯坦医疗服务质量的各项核心指标将得到明显改善。数字化转型将覆盖质量管理的全过程，具体包括建立自动化专家工作站、引入预防性监测系统，并实现后置许可监管流程的数字化。

在法律法规完善方面，哈萨克斯坦计划自2028年起，对所有在免费医疗保障金和强制性社会医疗保险框架内提供服务的医疗机构实施强制性认证。同时，认证后的监测工作也将实现数字化。届时，医疗机构的后置许可监测覆盖率预计将达到70%，且至少80%的机构将按照新标准通过认证。

此外，国家计划依托国家卫生发展科学中心组建国家质量研究院，承担方法学与分析中心职能。该机构将在世界卫生组织的技术支持下开展工作，致力于在哈萨克斯坦引入国际公认的最佳患者安全标准。

规划还特别强调提升医疗界与患者在质量管理中的话语权。专业协会将参与独立质量评估以及医生临床思维评估，而患者支持服务的数字化转型则将实现对民众诉求的实时快速响应。

根据时间表，哈萨克斯坦拟在2028年前完成医疗服务标准与规则的全面数字化，并于2027年引入“三位一体”质量鉴定模式。到2028年，至少20%的医疗质量与规模监测工作将通过人工智能技术完成。

规划的实施将确保医疗体系内各参与方行动协调一致，从而显著提升哈萨克斯坦医疗质量管理的透明度与执行效率。

【编译：阿遥】