美伊或于本周重启谈判 重点聚焦核问题与霍尔木兹海峡局势

据路透社援引巴基斯坦和伊朗官员消息称，美伊谈判团队可能于本周末前重返伊斯兰堡，就缓和局势继续展开对话。半岛电视台报道称，当前谈判地点存在两种选择方案，即巴基斯坦首都伊斯兰堡或土耳其伊斯坦布尔。

美国总统唐纳德·特朗普在接受《纽约邮报》采访时表示，新一轮谈判可能在“未来两天内”举行，并指出华盛顿倾向于再次在巴基斯坦开展会谈。尽管具体日期尚未敲定，但有媒体称会议或将在周五至周日之间举行。

据了解，谈判的核心议题包括伊朗核计划、霍尔木兹海峡控制权以及制裁机制等。美方要求伊朗暂停核活动最长达20年，而伊朗方面则提出期限不应超过3至5年。尽管立场仍存差距，双方均表示部分分歧已有所缩小。

不过，巴基斯坦的斡旋努力因以色列持续在黎巴嫩对“真主党”发动打击而面临挑战。以色列与美国认为相关行动不属于停火协议范畴，而伊朗则持不同看法。

当前谈判在中东局势持续紧张的背景下推进。自美国与以色列一方的军事行动启动以来，伊朗于2月28日事实上关闭霍尔木兹海峡，仅允许本国船只通行。伊朗方面表示，该水道处于其控制之下，其他船只需缴费方可通过。

此前，全球约五分之一的石油和天然气运输需经由该海峡，此举已对国际能源供应产生显著影响。

作为回应，美国军方自本周一起对伊朗港口及其海上运输实施限制。伊朗则警告称，可能对通过海峡的军事舰艇采取打击行动，并对波斯湾周边国家港口实施反制措施。

此外，美国副总统詹姆斯·戴维·万斯在接受福克斯新闻采访时表示，美伊此前的谈判已取得“显著进展”，并否认有关谈判失败的说法。

此前有消息称，美伊在巴基斯坦举行的上一轮谈判未能就停止冲突达成一致。目前，各方调解力量仍在推动双方恢复对话进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】