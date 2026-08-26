古特雷斯：必须打破武装冲突与粮食不安全之间的恶性循环

世界粮食计划署代理执行主任斯考在会上表示，冲突与饥饿之间的恶性循环正在加速，面临急性粮食不安全的人数增加了三倍，而人道主义行动资金却急剧减少。

冲突加剧饥饿危机

古特雷斯说，2025年发生了二战以来最多的武装冲突，全球至少有2.66亿人面临急性粮食不安全，并首次在本世纪同时确认发生两起饥荒，分别位于苏丹和加沙。联合国最新《饥饿热点地区报告》显示，在13个最令人担忧的饥饿热点地区中，有12个的主要驱动因素是冲突和暴力。

他说，从萨赫勒到苏丹、海地、加沙、马里和缅甸，冲突正在扰乱农业生产、贸易和生计，并阻碍人道主义援助。饥饿加剧又会助长人口流离失所、国家脆弱性和局势动荡。

斯考说，索马里近200万儿童正遭受急性及重度营养不良，约600万人面临急性饥饿或更严峻处境，而世界粮食计划署目前仅能援助约60万人。他警告，饥饿、流离失所和武装冲突相互强化，为武装团体和犯罪团伙招募脆弱年轻人提供条件。

海上运输威胁粮食供应

古特雷斯指出，霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油供应和三分之一的化肥贸易，红海地区针对商船的袭击以及黑海地区局势升级，也在威胁粮食和其他大宗商品供应链。

斯考说，俄罗斯和乌克兰出口量占全球小麦供应量的三分之一，目前经博斯普鲁斯海峡运输的谷物量同比下降40%。他警告，海上贸易受到持续干扰，可能使数千万人进一步陷入粮食不安全。

呼吁安理会采取行动

安理会第2417号决议于2018年5月24日一致通过，是安理会首项专门聚焦武装冲突与粮食不安全问题的决议。决议强调冲突、粮食不安全和饥荒之间的联系，强烈谴责以平民饥饿作为战争手段以及非法阻碍人道主义援助，并要求冲突各方遵守国际人道主义法、保护粮食生产和分配设施及平民，确保人道主义人员安全、不受阻碍地开展援助行动。

古特雷斯呼吁安理会采取三项措施：全面执行第2417号决议，保护粮食生产和分配所需的民用设施；全面保护粮食系统，包括农场、供水系统、市场、仓储设施、港口和供应路线；保护人道主义工作人员，确保人道主义援助安全、不受阻碍地送达。

他还呼吁安理会在出现饥荒预警信号时立即行动，“不能坐等饥荒或灾难性状况得到正式确认”。

斯考则提出五项打破恶性循环的措施，包括确保人道主义援助和商业粮食出口自由流通，更早启动第2417号决议，加强对平民、民用基础设施和粮食系统的保护，保护人道主义工作人员，并加强对世界最脆弱人群的支持。

加沙显示政治意愿可以改变局面

斯考说，加沙停火在一定程度上改善了粮食安全，并扭转了饥荒局面。他表示，尽管恢复和重建仍遥遥无期，但这表明只要有政治意愿，一切皆有可能。

古特雷斯表示，应对粮食不安全的最佳保障是和平，而实现和平的最安全条件是一个没有饥饿的世界。他敦促安理会利用一切可用手段，帮助预防和结束冲突，阻止新的风险演变为更广泛的粮食不安全危机。