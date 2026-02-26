江布尔州盘羊与鹅喉羚数量稳步增长 生态保护成效显著

普查结果显示，全州境内共登记盘羊699只，较上年增长33%。同时，属于羚羊类的鹅喉羚种群数量达到1014只，同比增长10%。

统计数据显示，江布尔州目前共有约30万只野生动物。其中，有蹄类动物2264只，珍稀皮毛兽类16435只，鸟类68450只，水鸟类达200698只。

据介绍，动物数量增长主要得益于自然保护措施及生物技术手段的有效落实。特别是冬季期间，相关部门开展了常态化人工投喂。2025年11月至12月，各项保障措施组织得力，全州范围内未记录到野生动物因严寒等自然因素导致的死亡现象。

目前，江布尔州境内共栖息着20多种被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》的珍稀动物。相关部门每年都会针对盘羊和鹅喉羚的数量开展普查。

此外，官方对野生动物种群健康状况的监测工作也在持续进行中。2025年4月和11月，相关部门联合生物安全问题研究所的科学家，对拜扎克县、梅尔克县及热斯库洛夫县的野生动物进行了传染病抽样调研。实验室分析结果证实，该区域内未发现重大传染病。

【编译：阿遥】