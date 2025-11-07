创纪录产量与稳步增长：哈萨克斯坦2025年粮食收获季圆满结束

苏勒坦诺夫表示，本季农业生产展现出稳定增长态势。哈萨克斯坦连续第二年通过引入现代化农业技术和作物结构多样化，实现了显著成果。

本年度粮食作物总产量达2710万吨（初始重量），其中小麦产量为2030万吨，比上一年增加约50万吨，尽管小麦种植面积减少了约90万公顷。

豆类作物产量首次达到100万吨，油料作物收获量创下新纪录，达到450万吨，部分地区的收割工作仍在进行中。油料作物在种植结构中正逐渐成为高收益、高需求的方向。

此外，其他作物也取得良好收成：马铃薯290万吨，蔬菜380万吨，瓜类作物260万吨。总体而言，今年的收获工作在最佳农艺时段内顺利完成，未出现重大困难。目前油料作物、青贮玉米及甜菜的收割工作已接近尾声。

尽管产量创新高，外界有观点认为今年粮食质量略有下降。对此，苏勒坦诺夫指出，新粮入库量达770万吨，较去年同期增加一倍以上。

其中软质小麦53%属于1至3级（去年为56%），4级比例为35%（去年为28%）。超过一半的小麦含有20%以上的面筋，适用于食品加工，因此整体市场需求预计将保持稳定。

约12%的小麦不属于分级标准，主要用于饲料及饲用小麦粉生产。近年来，此类产品在邻国市场需求持续增长。

针对部分分析人士援引美国农业部（USDA）预测数据对官方统计提出质疑，苏勒坦诺夫解释称，USDA的监测模型虽具国际参考价值，但其预测基于气候、土壤和地区差异的概率模型，因此难以完全反映实际收获情况。即便采用卫星监测数据，也无法精准反映局地气候波动及土壤湿度水平，因此实际产量往往与模型预测存在差异。

目前全国粮食总产量为2710万吨：

630万吨存放于有执照的粮仓（仓储负荷48%）；

220万吨于9月至10月期间出口；

1740万吨存放在农民自有仓库；

70万吨进入加工环节；

超过50万吨用作饲料。

同时，一部分粮食被储存在磨坊、仓库及田间专用储粮袋中——这种储存方式近年来在国内得到广泛应用。目前全国可用储存能力约700万吨。

苏勒坦诺夫指出，哈萨克斯坦的出口潜力保持稳定。上个农业年度出口总量达1340万吨，较上一年度增长47%。2024年时部分专家曾质疑能否实现1200万吨目标，但最终超额完成。

2025年，哈萨克斯坦正在积极开拓新市场，首次向比利时、葡萄牙、波兰、挪威、越南、阿联酋、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及等国出口粮食。同时，与伊朗、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚的运输线路也已恢复。

截至目前，已有220万吨新粮出口，同比增加21%，今年出口潜力预计将达到1300万吨。

【编译：达娜】