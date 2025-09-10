哈萨克斯坦与巴基斯坦贸易额增长2.5倍 双方计划拓展至40类商品

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫日前在伊斯兰堡会见了巴基斯坦联邦贸易部长贾姆·卡迈勒·汗。双方就哈巴两国经贸合作现状、未来发展前景，以及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于今年11月对伊斯兰堡进行正式访问的筹备工作进行了深入讨论。

根据今年前7个月数据，哈巴双边贸易额达 8960万美元，同比增长 2.5倍（去年同期为3630万美元）。其中：

哈萨克斯坦出口 增长7.2倍，达 5550万美元；

哈萨克斯坦进口 增长19.3%，达 3410万美元。

哈萨克斯坦对巴基斯坦的主要出口商品包括：原油、干豆类、粮食作物，以及机械和设备。

巴基斯坦对哈萨克斯坦的主要出口则是：食品（马铃薯占27.1%，柑橘类水果占18.8%）、服装和纺织品（25%）、药品（11.3%）。

沙卡利耶夫部长指出，两国正努力将双边贸易额扩大至10亿美元，重点涵盖 石化、冶金、机械制造、制药 等行业。双方准备在 40个商品类别 上增加供应。

双方特别强调要落实今年4月签署的 《2025—2027年贸易经济合作路线图》，并呼吁积极推进其中的具体项目。同时，两国也看好电子商务合作前景，认为该领域潜力巨大。

为迎接托卡耶夫总统11月对巴基斯坦的访问，双方计划在伊斯兰堡举办 “哈萨克斯坦与巴基斯坦制造”商品展及哈巴商业论坛。目前，双方已着手制定活动方案、会议形式和参会人员名单。

此外，双方还就签署过境贸易协定 交换了意见。该协议草案已基本敲定，计划在11月正式签署。

巴基斯坦方面对哈萨克斯坦代表团在卡拉奇展会上的成果给予高度评价，并强调将加强在农业、食品加工、医疗卫生、教育、认证和标准化等领域的合作。巴方还介绍了国内正在推进的经济改革措施，包括降低再融资利率、推动工业生产增长、发展经济特区及在农业中引入新技术。

双方特别关注地质勘探与采矿、纺织工业、信息技术和人工智能等领域的合作前景，以及人才培养方面的交流。

会议最后，两国部长一致表示，相信托卡耶夫总统即将到来的访问，将为深化哈巴双边经贸关系和全面合作注入新的动力。

【编译：达娜】