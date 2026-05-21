哈萨克斯坦与挪威贸易额增长37%

（哈萨克国际通讯社讯）第二届哈萨克斯坦—挪威商业理事会会议日前在阿斯塔纳举行。会议由哈萨克斯坦对外贸易商会与挪威工商会共同举办，双方围绕双边经贸合作、投资互动以及联合项目实施等议题展开讨论。

哈萨克斯坦对外贸易商会董事会主席穆拉特·卡雷姆萨科夫表示，两国经贸联系正持续加强。2025年，哈萨克斯坦与挪威双边贸易额同比增长37%，达到约1.7亿美元。

他指出，这一增长不仅反映出货物流通规模扩大，也体现出双方企业间互信不断增强，以及新的合作领域正在形成。

卡雷姆萨科夫表示，当前哈萨克斯坦正积极推进绿色转型、数字化以及投资环境改善，因此挪威在现代技术领域的经验对哈方具有重要价值。

他认为，农业、鱼类加工、循环经济、交通运输及物流等领域，是未来双方最具潜力的合作方向。

目前，已有18家挪威企业在哈萨克斯坦注册，包括Optimar、Eksfin、Cambi、Gexcon、AkvaGroup等企业。卡雷姆萨科夫表示，其中不少企业已从洽谈阶段进入项目实际落地阶段。

会议期间，哈萨克斯坦海洋水产养殖企业Organic Fish与挪威企业Optimar签署谅解备忘录。前者正在里海推进海洋网箱工业化养鱼项目，后者则主要提供鱼类加工自动化系统与设备。

此外，双方还重点讨论了交通物流合作。卡雷姆萨科夫表示，哈萨克斯坦仍是欧亚大陆重要过境枢纽。

- 中国至欧洲70%的陆路过境运输经过哈萨克斯坦。双方可共同建设多式联运通道，强化供应链体系，并在从生产到终端消费的全链条中创造更多附加值。 - 他说。

会议还介绍了哈萨克斯坦支持投资与企业发展的相关措施。其中，名为“此时此地”的数字平台目前已上线1600多个项目，总金额约1300亿美元。

【编译：达娜】