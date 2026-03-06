哈萨克斯坦与格鲁吉亚农产品贸易额增长77%

双方在会谈中指出，哈萨克斯坦和格鲁吉亚在农业领域的合作呈现稳步增长的良好势头。去年，两国农产品双边贸易额增长77%，超过1.16亿美元。

此外，双方还就两国当前农业产业综合体的合作现状及其未来发展的可能性进行了讨论。

农业部长表示，哈萨克斯坦主要向格鲁吉亚出口小麦、混合麦、开菲尔乳清、洋葱、猪肉和其他农产品。他同时还强调，各方对实现双边贸易结构多元化表现出浓厚的兴趣。

- 我国正不断巩固其作为主要食品供应国之一的地位。我们有机会扩大对格鲁吉亚市场的粮食、面粉、植物油、意大利面、猪肉和羊肉、乳制品以及糖果的供应。我们已做好准备，进一步增加出口量。-他说。

格鲁吉亚大使也表达了扩大农业领域合作的意愿。

- 联合项目的开展无疑将进一步推动两国间的贸易和经济关系。-他说。

双方表示，两国兽医部门之间的互动也日益增多。

去年1月，哈萨克斯坦与格鲁吉亚就种牛、农场牛、小型牲畜以及屠宰牲畜的出口兽医证书达成一致并已签发。目前，双方正在就活猪和猪肉出口的兽医和卫生要求进行磋商。

自2023年以来，QVM Technology、Ordabasy Group和Ervira与格鲁吉亚公司Olive Georgia合作，在哈萨克斯坦实施了一项橄榄树种植试点项目。目前已在突厥斯坦州、曼格斯套州和杰特苏州种植了6000多棵幼苗。预计五年内即可收获第一批橄榄。

【编译：小穆】