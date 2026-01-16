哈萨克斯坦与阿联酋、印度代表探讨畜牧产品出口合作

会谈期间，双方重点讨论了推动贸易和经济合作发展，以及将哈萨克斯坦畜牧产品出口至阿拉伯联合酋长国和印度市场的具体前景。

外方表示，有意进口符合国际兽医卫生和质量标准的山羊肉及其他清真肉类产品。与会各方指出，印度消费市场的快速增长，为哈萨克斯坦畜牧产品扩大出口创造了新的机遇。

农业部长在会谈中强调，哈萨克斯坦畜牧业具备显著发展潜力。在严格遵守兽医卫生要求并确保稳定供应的前提下，哈方愿意研究进一步扩大对外出口规模的可行性。

会谈结束后，双方同意继续就兽医认证、物流保障以及建立哈萨克斯坦生产商与印度进口商之间的直接合作渠道等务实合作机制进行深入磋商。

据介绍，LuLu集团主要从事零售、进出口业务，并在阿联酋和印度运营多家肉类加工企业，在相关市场拥有完善的销售和加工体系。

【编译：达娜】