莫斯科“哈萨克斯坦与俄罗斯友谊”广场盛大揭幕

哈萨克斯坦文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃、俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金、外交使团代表，以及两国知名文化艺术界人士出席开幕仪式。

“参与哈俄两国人民友谊广场开幕仪式，对我而言是莫大荣幸。这一美好项目由莫斯科市政府发起，在俄罗斯外交部鼎力支持下得以实现，充分彰显两国战略伙伴与睦邻关系的崇高水平。广场恰在哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫历史性国事访问前夕揭幕，更添特殊意义。当然，莫斯科、俄罗斯其他地区及哈萨克斯坦境内此类公共场所已不在少数。但越多越好，因为它们生动见证两国传统友谊与代际传承。”亚茨金如是说。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

活动期间，巴拉耶娃部长强调，哈俄两国由百年睦邻传统与共同精神价值铸就的坚实纽带紧密相连，深厚文化合作持续发展已成为这一纽带的坚强支柱。

在她看来，文化化身为两国通往启蒙、民族认同与团结的“精神桥梁”。部长指出，今年两国人民间文化创意联系再度证明其牢不可破的传统与丰盈内涵。

值得一提的是，今年5月，阿斯塔纳设立了“哈萨克斯坦与俄罗斯永恒友谊”林荫道。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

【编译：木合塔尔·木拉提】