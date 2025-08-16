印度与巴基斯坦遭遇特大山洪 至少200人死

印度媒体报道，印度最北部的查谟（Jammu）和克什米尔地区至少有60人死亡，百多人受伤，另有数十人下落不明。隔邻的巴基斯坦西北部灾情非常严重，官方星期五通报，过去24小时内至少169人死亡，20多人受伤。

在印度查谟的克什瓦尔（Kishtwar）地区，警方和其他机构展开大规模搜救行动。当局估计，仍有许多人埋在废墟之下。

克什瓦尔地区一家医院的院长告诉法新社，灾难发生后，有百多名伤者送入医院。大多数是头部受伤、骨折和肋骨断裂。

周五这一天是印度独立日。印度总理莫迪当天在首都新德里发表独立日演讲时，谈到境内近日接连发生灾难。他说：“过去几天来，我们遭遇天灾、山体滑坡以及暴雨等灾害。我们对受灾民众深表同情。各邦政府和中央政府正在全力配合救灾。”

Фото: Anadolu Ajansı

在巴基斯坦，搜救行动主要在情况最严重的西北部开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

开伯尔-普赫图赫瓦省政府星期五说，至今已救出2000多个受困民众，救援工作还在持续。大多数遇难者都是因洪水和房屋倒塌而死亡。

印度气象部门预测，今年6月至9月雨季的降雨量将高于平均水平。过去几个月来，暴雨、洪水和山体滑坡造成重大的人员伤亡和财产损失。上周，山洪暴发摧毁北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一个村庄。

巴基斯坦则自6月以来，累计已有至少477人被山洪夺命。