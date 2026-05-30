阿斯塔纳与莫斯科：连接欧亚大陆的七个维度

（哈萨克国际通讯社专题）随着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对哈萨克斯坦的国事访问落下帷幕，两国在经济、能源、交通物流、数字化、航天、教育和人文交流等多个领域达成一系列重要共识。与此同时，第五届欧亚经济论坛和欧亚经济委员会最高理事会会议也在阿斯塔纳举行，为欧亚一体化进程注入新的动力。

从战略伙伴关系深化到数字经济合作升级，从跨境物流走廊建设到人工智能发展议程，本次访问不仅勾勒出哈俄双边合作的新方向，也折射出欧亚地区未来发展的重要趋势。

战略伙伴关系迈入新阶段

在访问开始前，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在《主权哈萨克斯坦报》发表题为《俄罗斯与哈萨克斯坦：欧亚腹地的联盟》的署名文章，系统阐述两国战略伙伴关系的发展方向。

文章重点提及深化经贸联系、推进投资和基础设施项目建设，以及扩大教育、文化和科技领域合作等内容，为此次国事访问奠定了重要政治背景。

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访问期间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统亲赴机场迎接普京总统。欢迎仪式上，哈萨克民族作曲家库尔曼加兹的《阿代》《巴尔布劳恩》等经典冬不拉乐曲与俄罗斯民间音乐共同奏响，彰显两国深厚的人文纽带。

此次俄罗斯代表团阵容庞大，超过30名高级官员、部长以及大型国有企业负责人随行，也显示出此次访问不仅具有政治意义，更承载着重要的经济和战略合作任务。

“七项原则”勾勒未来合作蓝图

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与弗拉基米尔·普京此前已举行过38次会晤。俄罗斯领导人多次访问哈萨克斯坦，也从侧面体现出双方关系的特殊性和紧密程度。

此次访问期间，两国元首共同签署《哈俄人民友谊与睦邻七项基础联合声明》，为未来双边关系发展提供新的政治框架。

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与此同时，第五届欧亚经济论坛恰逢《欧亚经济联盟条约》签署纪念日举行，也进一步提升了此次高层会晤的象征意义。

托卡耶夫总统在会谈后表示，双方围绕议程中的所有问题进行了富有成效且建设性的讨论，并取得一系列重要成果。

他说：

“我们的多层次伙伴关系建立在能够为两国人民带来切实利益的大型项目基础之上。稳定的经贸联系和企业界的积极参与，为两国经济关键领域的发展提供了保障。相信今年8月举行的哈俄地区间合作论坛，将为双方在贸易、投资等领域合作注入新的动力。”

从核电站到数字走廊

数据显示，2025年哈俄双边贸易额达到274亿美元。双方已提出新的目标，希望尽快将这一数字提升至300亿美元。

普京总统表示，目前两国正在推进约70个大型投资项目，并已取得积极进展。

近年来，哈俄合作已从传统贸易领域逐步扩展至高技术和现代产业领域。随着《全面战略伙伴关系宣言》的落实，双方正重点加强技术协作、基础设施共建以及产业链协同发展。

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区域一体化研究所负责人塔伊西亚·马尔蒙托娃指出：

“普京此次访问是《2006—2030年哈俄经济合作计划》的延续。俄罗斯仍然是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，也是重要技术和设备供应国；而哈萨克斯坦则继续发挥俄罗斯重要经济伙伴和欧亚运输枢纽的作用。”

能源合作成为战略支柱

能源合作依然是哈俄关系中最具战略意义的领域之一。

哈萨克斯坦大部分原油通过俄罗斯境内管道进入国际市场，而俄罗斯也长期是哈萨克斯坦能源、运输和加工产业的重要合作伙伴。

托卡耶夫总统指出，无人驾驶货运通道项目便是双方创新合作的重要成果。

他说：

“航天领域合作同样拥有广阔前景。多年来，拜科努尔航天发射场一直是两国科技合作的象征。‘巴伊铁列克’联合项目以及新一代‘联盟-5/雄鹰’运载火箭的成功推进，将进一步增强两国在国际航天市场上的竞争力。”

专家普遍认为，当前最受关注的合作项目之一是哈萨克斯坦首座核电站建设计划。

外交政策研究所专家努尔詹·奥米尔别克表示：

“过去双边关系更多体现在政治层面，而如今具体经济项目和技术合作的重要性明显上升。核电站项目正是这一趋势的典型体现。”

从共同边界到共同发展空间

目前，哈俄战略伙伴关系的重要法律基础来自2013年签署的《21世纪睦邻友好与同盟关系条约》。

此次签署的《哈俄人民友谊与睦邻七项基础联合声明》，则进一步丰富了双边关系的内涵。

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声明强调，独联体、欧亚经济联盟以及集体安全条约组织继续是双方开展对话、安全合作和经济发展的重要平台。

同时，世界最长陆地边界被定义为合作与发展的空间，而非分隔彼此的界线。

文件还特别强调“北—南”国际运输走廊、俄罗斯—哈萨克斯坦—中国运输线路以及金融合作的重要性。

在人文领域，双方将继续深化语言教育、青年交流、科技创新和人才培养合作。

俄罗斯著名记者兼作家列昂尼德·姆列钦表示：

“联合声明中关于客观对待历史问题的表述具有重要意义。这体现出哈俄关系建立在深厚历史联系和相互信任基础之上。”

数字欧亚成为新的增长极

在全球数字化浪潮背景下，欧亚一体化正在从传统商品贸易合作迈向数字经济协同发展。

本届欧亚经济论坛以“全球数字竞争背景下的欧亚经济联盟：优先发展人工智能”为主题，重点讨论人工智能、数字生态系统建设以及未来经济发展模式。

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哈萨克斯坦应用民族政治研究所副所长丁穆罕默德·加利认为，要充分释放人工智能潜力，必须消除联盟内部现存的制度和技术障碍。

他表示：

“未来数字化解决方案将帮助简化海关程序、提升货物流转效率并加快文件处理速度。哈萨克斯坦应将欧亚经济联盟视为连接中国、中亚、高加索、土耳其、伊朗以及南亚地区的重要开放型经济桥梁。”

专家指出，对于哈萨克斯坦而言，欧亚经济联盟最大的价值之一在于为本国企业提供更广阔市场。

除俄罗斯外，企业还能够进入白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚市场，这对于国内市场规模相对有限的哈萨克斯坦尤为重要。

欧亚经济联盟面临转型机遇

在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持下，欧亚经济委员会最高理事会会议也于阿斯塔纳举行。

托卡耶夫指出，欧亚经济联盟成立十余年来，在深化区域经济一体化方面取得显著成果。

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数据显示，2025年联盟内部贸易额已超过950亿美元，今年有望突破1000亿美元大关。

不过，国际货币基金组织预测，全球经济增长仍面临放缓压力。因此，提升竞争力、推动技术创新、加快数字化转型已成为联盟未来发展的关键任务。

托卡耶夫强调，人工智能将成为未来欧亚一体化的重要驱动力。

他说：

“全球人工智能领域投资已超过1万亿美元。未来十年，其对全球经济贡献有望达到7万亿美元。先进技术应成为欧亚一体化发展的核心动力。”

连接欧亚未来的新坐标

值得一提的是，在普京总统访哈期间，俄罗斯向哈萨克斯坦赠送4只阿穆尔虎，引发广泛关注。

这一举动具有特殊象征意义。科学研究表明，曾生活在中亚地区的图兰虎与远东地区阿穆尔虎在遗传层面高度接近。某种程度上，这也象征着中亚与远东之间跨越地理空间的联系。

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事实上，连接阿斯塔纳与莫斯科的早已不仅是共同边界。

历史纽带、文化交流、经贸合作以及共同参与的欧亚一体化进程，正不断为两国关系注入新的内涵。

因此，本次国事访问不仅是哈俄双边关系发展的又一个阶段性成果，更被视为塑造未来欧亚合作格局的重要一步。

从能源与物流，到数字经济与人工智能；从战略伙伴关系深化，到欧亚经济联盟转型升级，阿斯塔纳与莫斯科之间正在形成一条贯穿欧亚大陆的发展轴线，并持续影响着整个地区未来的发展方向。