包尔詹·莫穆舍吾勒与斯大林：民间传说与档案真相的碰撞
（哈萨克国际通讯社讯）在民间，关于包尔詹·莫穆舍吾勒与约瑟夫·斯大林之间的逸闻广为流传。有人声称他们曾多次会面，还有人绘声绘色地描述这位英雄如何在克里姆林宫毫无惧色地向最高统帅发表犀利见解。然而，这些故事究竟有没有历史依据？
传奇故事固然动听，但若缺乏实据，终究只是虚构的演义。对此，英雄的堂侄、江布尔州历史文化博物馆包尔詹研究中心负责人别凯特·莫蒙库勒态度鲜明。
作为长期研究这位先辈遗产的学者，别凯特常听到各种民间传说。深入分析后，他发现其中大部分内容并不符合史实。
传播最广的传闻之一，是包尔詹·莫穆舍吾勒曾获得斯大林的单独接见。令研究者起疑的并非会面本身，而是叙述细节。
—根据传说，莫穆舍吾勒在总参谋部军事学院学习期间，突然被扎哈罗夫大将召见。办公室里有一位身份不明的少校等候，随即将其带往克里姆林宫。这位上校进入最高统帅办公室后敬礼坐下，斯大林直截了当地问："哈萨克语中的'吾勒'和阿塞拜疆语中的'奥格卢'是一回事吗？"得到肯定回答后，领袖便说："好，你可以走了，-别凯特复述了这一极具代表性的版本。
如今，这段轶事以多个版本在互联网上流传。随着时间推移，故事在口耳相传中不断被添加"精确"细节，甚至让一些记者、历史学家和政治家都深信不疑。
对此，别凯特·莫蒙库勒持批判态度。他认为，该情节并非基于官方记录，而是源于想象与口头文学。
—我甚至从一些高层人物口中听过这个故事。但仔细推敲，战后国家重建的艰难时期，斯大林特意召见一名上校，只为问一个毫无意义的一分钟问题，这符合逻辑吗？-研究者提出了合理质疑。
从传说回归真相
档案文件最终证实，此类故事仅是民众想象力的产物。另一个极具争议的传闻发生在颁奖典礼上。
据传，斯大林在台上喊道："莫梅舍夫上校！"台下无人回应。反复点名后，包尔詹·莫穆舍吾勒起身正色道："这里没有莫梅舍夫上校。我是包尔詹·莫穆舍吾勒。"斯大林随即转头对加里宁说："听着，我也许是个傻瓜，但这家伙比我还傻。"然而，这一情节同样没有任何历史文献可以证实。
这些传闻也曾传到英雄之子巴赫特江·莫穆舍吾勒耳中。他曾当面询问父亲是否获得过斯大林接见，包尔詹给出了短促而有力的回答："没有，孩子，我从未获得过约瑟夫·斯大林的单独接见。"
胜利大阅兵中的"第十一人"
公平地讲，民间传说的核心并非完全凭空捏造，而是有一定的历史原型。包尔詹·莫穆舍吾勒确实见过斯大林，但并非私人会面，而是在一场隆重的政府集会上。
卫国战争胜利阅兵式后，政府成员与军方高层齐聚克里姆林宫圣乔治大厅。国歌声中，斯大林与朱可夫元帅步入大厅。朱可夫依次介绍各级指挥官，斯大林穿行会场向参与者致意。
别凯特分享了当时的真实场景：
—当他们走到包尔詹身边时，朱可夫介绍道："这位是1941年沃洛科拉姆斯克公路战役中28潘菲洛夫勇士营营长、现任近卫第9师师长包尔詹·莫穆舍吾勒上校。他是伟大的哈萨克人民的儿子。"莫穆舍吾勒立正行礼。斯大林举杯祝贺道："祝贺你获得胜利，莫梅舍夫上校。"包尔詹一饮而尽，声音洪亮地回道："为祖国服务，莫穆舍吾勒上校。"
后来包尔詹回忆这一瞬间时提到，当时站在斯大林行进路线前方的共有十人，皆是元帅、将军和政府成员。他当时心想："而我站在第十一位——一个平凡谦卑的莫穆舍吾勒上校。"
名望无法改变的人
现实生活往往比最动人的传说更加朴实，包尔詹·莫穆舍吾勒的形象并不需要人为的神话来装点。他真正的伟大在于正直、谦逊和极高的自律。
别凯特特别强调了莫穆舍吾勒文字中流露出的钢铁般坚毅性格。
—"当我离世，我将依然是那个正直的包尔詹。""爱与死对我而言都只有一次。""男儿之悲应是深沉内敛的，不喜旁观。""无论面对无端的赞誉还是无辜的磨难，我皆能承受."，-莫穆舍吾勒曾写道。
从一名普通军官成长为沃洛科拉姆斯克战役的传奇，尽管功勋卓著，荣誉的勋章从未遮盖他良知的声音。正是由于这种纯粹的忠诚，祖国赋予了他无上的荣光，而他也将永远铭刻在哈萨克斯坦人民的心中。