传奇故事固然动听，但若缺乏实据，终究只是虚构的演义。对此，英雄的堂侄、江布尔州历史文化博物馆包尔詹研究中心负责人别凯特·莫蒙库勒态度鲜明。

作为长期研究这位先辈遗产的学者，别凯特常听到各种民间传说。深入分析后，他发现其中大部分内容并不符合史实。

传播最广的传闻之一，是包尔詹·莫穆舍吾勒曾获得斯大林的单独接见。令研究者起疑的并非会面本身，而是叙述细节。

—根据传说，莫穆舍吾勒在总参谋部军事学院学习期间，突然被扎哈罗夫大将召见。办公室里有一位身份不明的少校等候，随即将其带往克里姆林宫。这位上校进入最高统帅办公室后敬礼坐下，斯大林直截了当地问："哈萨克语中的'吾勒'和阿塞拜疆语中的'奥格卢'是一回事吗？"得到肯定回答后，领袖便说："好，你可以走了，-别凯特复述了这一极具代表性的版本。

Фото: из личного архива Бекета Момынкула

如今，这段轶事以多个版本在互联网上流传。随着时间推移，故事在口耳相传中不断被添加"精确"细节，甚至让一些记者、历史学家和政治家都深信不疑。

对此，别凯特·莫蒙库勒持批判态度。他认为，该情节并非基于官方记录，而是源于想象与口头文学。

—我甚至从一些高层人物口中听过这个故事。但仔细推敲，战后国家重建的艰难时期，斯大林特意召见一名上校，只为问一个毫无意义的一分钟问题，这符合逻辑吗？-研究者提出了合理质疑。

从传说回归真相

档案文件最终证实，此类故事仅是民众想象力的产物。另一个极具争议的传闻发生在颁奖典礼上。

Фото: из семейного архива

据传，斯大林在台上喊道："莫梅舍夫上校！"台下无人回应。反复点名后，包尔詹·莫穆舍吾勒起身正色道："这里没有莫梅舍夫上校。我是包尔詹·莫穆舍吾勒。"斯大林随即转头对加里宁说："听着，我也许是个傻瓜，但这家伙比我还傻。"然而，这一情节同样没有任何历史文献可以证实。

这些传闻也曾传到英雄之子巴赫特江·莫穆舍吾勒耳中。他曾当面询问父亲是否获得过斯大林接见，包尔詹给出了短促而有力的回答："没有，孩子，我从未获得过约瑟夫·斯大林的单独接见。"

胜利大阅兵中的"第十一人"

公平地讲，民间传说的核心并非完全凭空捏造，而是有一定的历史原型。包尔詹·莫穆舍吾勒确实见过斯大林，但并非私人会面，而是在一场隆重的政府集会上。

Фото: Кеңес Одағының Батыры, Қазақстанның Халық Қаһарманы, панфиловшы, жазушы, полковник Бауыржан Момышұлы (сол жақта). 1941 ж/Kazinform

卫国战争胜利阅兵式后，政府成员与军方高层齐聚克里姆林宫圣乔治大厅。国歌声中，斯大林与朱可夫元帅步入大厅。朱可夫依次介绍各级指挥官，斯大林穿行会场向参与者致意。

别凯特分享了当时的真实场景：

—当他们走到包尔詹身边时，朱可夫介绍道："这位是1941年沃洛科拉姆斯克公路战役中28潘菲洛夫勇士营营长、现任近卫第9师师长包尔詹·莫穆舍吾勒上校。他是伟大的哈萨克人民的儿子。"莫穆舍吾勒立正行礼。斯大林举杯祝贺道："祝贺你获得胜利，莫梅舍夫上校。"包尔詹一饮而尽，声音洪亮地回道："为祖国服务，莫穆舍吾勒上校。"

后来包尔詹回忆这一瞬间时提到，当时站在斯大林行进路线前方的共有十人，皆是元帅、将军和政府成员。他当时心想："而我站在第十一位——一个平凡谦卑的莫穆舍吾勒上校。"

Фото: e-history.kz

名望无法改变的人

现实生活往往比最动人的传说更加朴实，包尔詹·莫穆舍吾勒的形象并不需要人为的神话来装点。他真正的伟大在于正直、谦逊和极高的自律。

别凯特特别强调了莫穆舍吾勒文字中流露出的钢铁般坚毅性格。

—"当我离世，我将依然是那个正直的包尔詹。""爱与死对我而言都只有一次。""男儿之悲应是深沉内敛的，不喜旁观。""无论面对无端的赞誉还是无辜的磨难，我皆能承受."，-莫穆舍吾勒曾写道。

从一名普通军官成长为沃洛科拉姆斯克战役的传奇，尽管功勋卓著，荣誉的勋章从未遮盖他良知的声音。正是由于这种纯粹的忠诚，祖国赋予了他无上的荣光，而他也将永远铭刻在哈萨克斯坦人民的心中。