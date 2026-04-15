哈萨克斯坦与安大略省探讨拓展跨行业合作机遇

在库安特洛夫与安大略省经济发展、就业创造与贸易部副部长苏珊娜·斯金纳共同主持下，题为“哈萨克斯坦—加拿大对话：跨行业协作新机遇”的圆桌会议举行。来自25家有意同哈萨克斯坦开展合作的加拿大企业代表出席活动。

会议期间，库安特洛夫系统介绍了哈萨克斯坦宏观经济形势及重点发展指标，全面推介投资环境与合作机遇，重点阐述了哈萨克斯坦作为区域交通物流枢纽的综合优势。与会加方代表对哈萨克斯坦市场表现出浓厚兴趣，并对其经济稳定增长态势及技术发展水平给予积极评价。

访问期间，库安特洛夫还同安大略省经济发展、就业创造与贸易部长维克多·费德利举行会晤。双方高度评价双边关系发展势头，特别是哈萨克斯坦与安大略省之间经贸合作不断深化。库安特洛夫对2025年安大略省商务代表团访阿斯塔纳取得的成果表示肯定，并邀请费德利适时访哈。

此外，库安特洛夫还会见了多家加拿大重点企业负责人，就拓展务实合作深入交换意见。

此次访问进一步表明，哈加双方致力于深化经贸伙伴关系，在国民经济重点领域推进投资合作，实现互利共赢。

【编译：阿遥】