哈萨克斯坦与密歇根州立大学将扩大教育与科研合作

（哈萨克国际通讯社讯）“国际项目中心”股份公司近日与美国Michigan State University代表团举行会谈，双方围绕扩大教育、科研及学术交流合作等议题进行了讨论。

密歇根州立大学代表团成员包括国际项目副教务长兼国际项目学院院长提图斯·阿沃库塞（Titus Awokuse）、欧洲与欧亚研究中心主任弗拉德·塔拉巴拉（Vlad Tarabara）、教育学院国际教育办公室副院长兼主任阿米塔·丘德加尔（Amita Chudgar）、Asia Hub副主任亚杜·波赫雷尔（Yadu Pokhrel）以及VIPP项目主任吴欣宇（Xinyu Wu）。

哈萨克斯坦方面则由“国际项目中心”管理层及相关工作人员参加会谈。

会谈期间，“国际项目中心”董事会主席阿迪尔·库斯马诺夫介绍了中心当前重点发展方向，并表示，哈萨克斯坦目前尤其重视工程技术、医学、STEM、人工智能及核能等领域人才培养。

他指出，“博拉沙克”国际奖学金项目在遴选海外高校时，将重点参考QS世界大学学科排名进入全球前100名的高校。

根据“国际项目中心”发布的消息，目前已有约100名来自哈萨克斯坦的学生和研究人员，在密歇根州立大学15个专业方向接受学习与科研培训。

消息称：

“双方就当前学术合作情况进行了讨论，包括哈萨克斯坦学生和研究人员参与Michigan State University相关项目等议题。”

双方认为，这一合作正在持续推动两国高校之间稳定学术联系的发展。

密歇根州立大学是美国具有国际影响力的综合性研究型大学之一，在科研和教育领域拥有较高声誉。

会谈中，双方还讨论了国际大学排名体系的应用经验。校方代表表示，目前学校主要参考QS、Times Higher Education以及Shanghai Ranking等国际排名体系，同时学科排名的重要性近年来正在不断提升。

此外，校方还介绍了通过区域性学术平台推进国际合作的经验，并指出，中亚已被视为具有战略意义的重要地区，而哈萨克斯坦则是该区域关键合作伙伴之一。

双方还强调，近年来双边科研合作保持积极发展势头，联合科研项目和学术论文数量持续增加。

包括“博拉沙克”奖学金获得者在内的国际项目毕业生，也正积极参与大学科研与教学工作。

会谈结束后，双方表示，将进一步扩大合作规模，推动联合教育与科研项目发展，并加强学术交流与人才流动。

【编译：木合塔尔·木拉提】