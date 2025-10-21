哈萨克斯坦与阿塞拜疆携手打造连接欧亚的“黄金桥梁”

为期两天的访问不仅对突厥民族具有重要意义，更对整个欧亚大陆具有深远影响。

哈萨克斯坦与阿塞拜疆的友好关系在两国领导人的频繁互访中可见一斑。过去三年，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫已第四次访问哈萨克斯坦。2022年9月，他首次以工作访问形式到访；2024年7月，他作为特邀嘉宾出席上海合作组织峰会；同年8月，他再次来到阿斯塔纳，参加中亚国家领导人会议。如今，伊利哈姆·阿利耶夫以最高规格的国事访问再次踏上哈萨克斯坦的土地。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同样多次访问巴库。2023年11月，他对阿塞拜疆进行工作访问；2024年3月，他进行国事访问；本月初，他又赴巴库参加突厥国家组织峰会。

哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年正式建立外交关系。2005年签署的《战略伙伴关系和同盟关系条约》是两国关系的重要基石。今年正值该条约签署20周年，其对巩固双边关系的意义毋庸置疑。在该框架下，两国在国际和地区组织中保持了高度一致的立场。

哈萨克斯坦与阿塞拜疆的关系不仅局限于历史和文化层面，还在经济领域持续深化。双边贸易额呈现稳步增长趋势。据阿塞拜疆国家海关委员会数据，2023年两国贸易额达5.567亿美元，2024年为5.334亿美元，2025年前8个月进一步增至5.476亿美元，增长势头强劲。

哈萨克斯坦主要向阿塞拜疆出口有色金属、石油和谷物，其中小麦出口额高达1.215亿美元。阿塞拜疆则向哈萨克斯坦出口管道、铝棒、农产品和食品。目前，约1500家阿塞拜疆企业在哈萨克斯坦运营，而150家哈萨克斯坦企业在阿塞拜疆开展业务。从2005年至2025年第一季度，阿塞拜疆对哈萨克斯坦的直接投资累计达4.246亿美元，哈萨克斯坦对阿塞拜疆的投资为1.56亿美元。

此次访问将带来哪些成果？国际问题专家、分析人士扎纳特·莫明库洛夫认为，在当前地缘政治变化的背景下，双方将进行坦诚且充满信任的对话，两国为此访做了充分准备。

“双方将重点讨论经济、运输、物流及文化人道主义合作。运输和物流领域，双方可能就推动跨里海国际运输路线多式联运、发展港口基础设施及海关系统数字化达成协议。这一路线对哈萨克斯坦石油的替代出口路径至关重要。在经济合作方面，可能举办商务论坛，启动联合项目和投资计划。双边贸易额目标应定为10亿美元，”莫明库洛夫表示。

他还指出，文化和人道主义交流、教育及突厥文化遗产项目将继续推进。加强中亚与高加索地区的历史文化联系仍是重要方向。

能源合作是另一核心议题。双方将讨论通过阿塞拜疆向欧洲输送哈萨克斯坦石油，以及绿色能源领域的联合项目。此外，外交政策、地区安全、哈萨克斯坦在高加索地区事务及突厥国家组织等国际平台中的协调作用也将成为重要议题。

“此次访问将为跨里海国际运输路线（即‘中间走廊’）的发展注入新动力，巩固哈萨克斯坦与阿塞拜疆作为欧亚物流枢纽的地位。但相关项目的全面实施需要数年时间。若双方协调一致，到2030年，两国有望成为连接中国与欧洲的战略枢纽。总体而言，阿利耶夫的国事访问将推动双边关系迈上新台阶，增强两国及人民间的信任，展现哈萨克斯坦与阿塞拜疆关系的新维度，”莫明库洛夫补充道。

物流和运输潜力的开发是两国合作的重点，尤其是被誉为“中间走廊”的跨里海国际运输路线。目前，该路线货运量快速增长，2025年预计运输520万吨货物，前7个月已完成一半目标。

目前，哈萨克斯坦部分石油通过巴库-第比利斯-杰伊汉管道出口，计划未来几年扩大出口规模，到2027年通过该路线每年输送700万吨“黑色黄金”。长远来看，至2050年，预计通过该管道向欧洲出口的石油和凝析油将达到日均160万桶。

值得注意的是，国内外媒体对阿塞拜疆总统此次访问高度关注，尤其是阿塞拜疆媒体表现尤为活跃。莫明库洛夫对此表示认同，指出此次国事访问吸引了大量阿塞拜疆记者来哈报道，反映出他们对哈萨克斯坦的积极态度。

访问前夕，阿塞拜疆Trend通讯社刊登了专家埃明·阿利耶夫的评论。他表示，两国正致力于在欧亚空间打造新力量，已成为连接欧洲与亚洲的桥梁，特别是在通过里海的运输通道上。哈萨克斯坦通过发展阿克套和库雷克港口，正将里海打造为欧亚大陆的关键运输动脉。

两国文化联系也蓬勃发展，成为双边关系的重要组成部分。文化日、电影节、展览、音乐会和戏剧演出定期举办，促进了两国传统与艺术的交流。教育和科学领域通过学生交换、会议、联合科研教学中心、展览和圆桌会议持续深化合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】