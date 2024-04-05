托卡耶夫总统参观位于希瓦市的历史建筑群伊钦卡拉

伊钦卡拉是中亚首座被列入联合国教科文组织世界遗产名录的历史古迹，这一国家级历史和考古博物馆内有约400处民居，以及约60座历史和建筑古迹。

两国元首从“阿塔达尔巴扎”大门开始了对古迹的参观，并欣赏了乌兹别克斯坦民歌和戏剧表演。

之后，两国总统参观了库尼亚方舟(Kunya Ark)建筑物、谢尔加齐汗伊斯兰教学校、穆罕默德·阿明·伊纳克宗教学校和塔什-考利 (Tash - Khauli)等。

两国领导人还参观了中世纪希瓦诗人和教育家、苏菲派和哲学家帕拉万·马哈茂德（1247-1326）的陵墓，并与伊玛目一同念诵了古兰经祷文。

对古迹的参观框架下，托卡耶夫和米尔济约耶夫参观了花剌子模建筑的独特建筑之一的努鲁拉拜宫。

之后，两国领导人参观了希瓦汗国首席大臣赛义德·易卜拉欣·霍贾的宅邸、贝什·霍利（Беш хаули）建筑物和其他房间。

随后，两国元首参观了“乌兹别克和哈萨克艺术家笔下的民族团结”美术展和“19-20世纪照片中的花剌子模”展，其中包括乌兹别克斯坦民族摄影和纪录片奠基人库达伊别尔艮·迪瓦诺夫的作品。

Photo: Akorda

Photo: Akorda

Photo: Akorda

Photo: Akorda

Photo: Akorda

Photo: Akorda

Фото: akorda.kz

Фото: Акорда

【编译：阿依波塔】