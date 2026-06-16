冰川与森林交织的秘境——卡顿-卡拉盖国家公园

卡顿-卡拉盖国家公园成立于2001年7月17日，隶属阿尔泰-萨彦山系的一部分。该区域被世界自然基金会认定为具有全球重要生态价值的重点地区，同时也是哈萨克斯坦面积最大的国家公园，总面积达643,477公顷。

为了让游客更好地领略这一自然奇观，园区目前已开辟14条旅游线路与步道，总长度约680公里。

Фото: gov.kz

2014年6月12日，在瑞典举行的联合国教科文组织“人与生物圈”计划国际协调理事会会议上，卡顿-卡拉盖国家公园被正式纳入世界生物圈保护区网络。2017年，该地又被联合国教科文组织进一步认定为“大阿尔泰”跨国生物圈保护区的重要组成部分。

卡顿-卡拉盖的自然景观极具冲击力且独具一格。广袤森林、雄伟山体、湍急河流与如镜湖泊相互交织，不仅以其原始纯净与壮美风貌令人沉醉，也因保存完好的野生鸟类与鱼类资源，长期吸引大量游客前来探访。

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卡拉阔勒、莎班拜和喀乌姆什等湖泊，阔克阔勒与阿拉散瀑布，具有重要考古价值的贝雷尔古墓群，通往马尔卡阔勒湖的古道，以及阿尔泰山脉的象征别卢哈山（亦称汗阿勒泰），这些标志性地景不仅是哈萨克斯坦的自然名片，也被视为全人类共同拥有的自然与文化遗产。

卡顿-卡拉盖国家公园的动物多样性极为丰富。园内共栖息有67种哺乳动物、301种鸟类、3种两栖动物、6种爬行动物、17种鱼类，以及超过10,000种无脊椎动物。

这里还生活着多种被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》的珍稀物种，其中包括5种哺乳动物：雪豹、阿尔泰盘羊、石貂、兔狲及伊氏鼠耳蝠；26种珍稀鸟类，如白翅黑海番鸭、猎隼、游隼、鱼鹰、金雕、白肩雕、雕鸮、灰鹤、蓑羽鹤及阿尔泰雪鸡；1种珍稀鱼类哲罗鲑（泰门鱼）；以及包括米哈伊洛夫步行甲虫在内的2种珍稀昆虫。

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森林覆盖公园约40%的面积，约260,705公顷，以针叶林为主。

卡顿-卡拉盖国家公园的植物资源同样令人惊叹。这里分布着超过1,000种高等植物，并伴生种类丰富的苔藓、地衣与真菌。其中有30余种植物被列入哈萨克斯坦及国际自然保护联盟的濒危物种名录，使其成为名副其实的生物多样性天然基因库。