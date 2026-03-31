卢恩字母与阿拜的遗产：哈萨克斯坦向联合国教科文组织提交新的提名

该计划规定了保护历史文化古迹、支持非物质文化遗产、培训专家以及扩大哈萨克斯坦参与该领域国际项目和倡议的具体措施。主要目标包括提高世界遗产地保护质量，在国际层面推广哈萨克斯坦的文化价值观，发展专家和教育基础，以及积极让社会参与文化遗产保护。

该综合计划包括三个主要领域：保护和推广有形文化遗产，发展和支持哈萨克族无形文化遗产，以及推广联合国教科文组织的世界记忆计划。

哈萨克斯坦共和国国家学术图书馆馆长库姆斯·塞托娃介绍了哪些遗址被列入联合国教科文组织世界遗产名录，以及哈萨克斯坦提交了哪些提名。他同时表示，其独立部分专门介绍“世界记忆”计划框架内的文献遗产。

据她介绍，哈萨克斯坦已有包括霍贾·艾哈迈德·亚萨维手稿、“内华达-塞梅”反核运动档案资料，以及咸海文献档案库和《众汗世系谱》手稿在内的哈萨克斯坦重要历史文献被列入“世界记忆”名录。

当前，哈萨克斯坦向国际文物名录提交了新的提名。其中包括与阿拜·库南巴耶夫作品相关的文献遗产，以及哈萨克斯坦首部歌剧《克孜吉别克》的资料。

此外，哈萨克斯坦也参与了联合国教科文组织中亚和亚太地区遗产名录的编制工作。目前已向该名录提交了两份文献：在伊塞克土丘发现的伊塞克碗上的卢恩文字铭文，以及与马什胡尔·朱苏普（Mashkhur Zhusup）作品相关的文献。

2025年，国家委员会首次创建并批准了国家文献遗产名录“世界记忆”。

- 目前，该名录收录了79件文物。未来计划将名录扩充至500件，因为哈萨克斯坦约有6000件文献遗产值得列入此名录。-塞托娃说。

国家学术图书馆馆长表示，未来将从这份国家名录中向联合国教科文组织提交新的提名。同时，根据该组织的规定，每个国家每两年只能提交一次列入国际和区域名录的申请。

据悉，区域名录申请的审核结果将于2026年上半年公布，国际名录申请的审核将于明年进行。

【编译：小穆】