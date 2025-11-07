哈萨克斯坦与俄罗斯第21届地区间合作论坛今年将在乌拉尔市举行

活动期间，与会者将围绕数字化、农业、交通与物流、工业及能源等领域的合作机遇展开讨论。预计将有超过 300 位商界代表出席论坛，并计划在会期内签署多项商业协议。

在 20 多年的举办历程中，该论坛已成为两国政府机构、企业界及专家界代表进行对话与交流的重要平台之一。本届论坛是乌拉尔市第三次承办，届时将有两国政府首脑、俄罗斯和哈萨克斯坦主要企业代表、投资者、专家及其他知名人士出席。总体参会人数预计超过 300 人。

本届论坛的主题为 “工人职业技能——经济增长的驱动力”。在此框架下，将举行多场专题讨论会，探讨职业技能在推动工业生产现代化、引进新技术、落实哈萨克斯坦与俄罗斯重大工业及基础设施项目中的作用，以及其在提升两国经济竞争力方面的重要意义。

此外，论坛期间还将举办哈萨克斯坦—俄罗斯商业理事会第十次会议、青年与志愿者论坛、对接洽谈会以及高校与企业合作展览等活动。

根据论坛期间举行的 B2B 会谈成果，双方计划签署一系列双边合作文件，明确两国企业间未来合作的重点方向。