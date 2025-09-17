世界与传统宗教领袖第八次大会——聚焦和平、对话与未来协同

本次大会将探讨哪些关键议题？哈通社记者对此进行了深入了解。

全球对话的重要平台

世界与传统宗教领袖大会是哈萨克斯坦独立以来最具规模和独特性的倡议之一。其首次会议于2003年在阿斯塔纳举行，吸引了来自13个国家的17个代表团。尽管首届规模有限，但这一盛会在世界历史上占据了独特地位，因为这是人类文明史上首次汇聚不同宗教派别的代表、精神领袖及社会活动家，共同构建开放对话的平台。

自那一历史性时刻起，哈萨克斯坦向世界发出了和平、和谐与相互理解的呼声。随着时间的推移，这一倡议逐渐发展为一项稳定传统，如今已成为拥有22年历史的国际论坛。从最初的少量参会者，到如今吸引60多个国家、超过100位代表参与，充分证明了哈萨克斯坦在推动宗教对话方面已成为值得信赖的伙伴。

Фото: Kazinform

大会的独特之处不仅在于提供交流平台，更在于其作为促成具体决策的国际舞台。会议讨论的议题广泛，涵盖加强宗教间的相互理解、预防宗教极端主义与激进主义、搭建文化桥梁、为全球和平与稳定作出贡献等。大会期间通过的宣言和倡议不仅限于哈萨克斯坦国内，还作为联合国大会的正式文件在全球范围内传播，彰显了论坛成果的国际认可度。

大会历史：从开创到成就

世界与传统宗教领袖大会多年来形成了独特的历史轨迹，每届会议都为新倡议和重要决策铺平了道路。例如，第二届大会促成了“文化与宗教国际中心”的建立，并通过了《宗教对话原则》文件；第三届大会成立了宗教领袖理事会，推动宗教合作迈上新台阶；第四届大会推出了倡导宽容与信仰价值的G-Global平台；第五届大会首次设立国际奖项和荣誉勋章；第六届大会为宗教对话中心奠定了基础；第七届大会则通过了2023-2033年发展构想，并决定举办青年宗教领袖论坛。

哈萨克斯坦参议院议长、宗教领袖大会秘书处负责人玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，这一倡议已成为哈萨克斯坦为国际社会安全与稳定作出贡献的重要工具之一。

他指出：“大会充分证明了其作为高效国际平台的价值。哈萨克斯坦20多年来始终不懈推动这一倡议。在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的领导下，论坛不断发展壮大。如今，我们可以自信地说，大会已成为全球主要精神领袖汇聚的权威国际平台。”

Фото: Kazinform

2022年第七届大会因其深刻主题和高规格参会者而令人难忘，包括罗马教皇方济各和阿兹哈大学大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布的参与。教皇方济各在推动平等理念、维护弱势群体权利方面发挥了重要作用，并强调促进伊斯兰教与基督教之间的相互理解。他高度评价哈萨克斯坦作为对话与会晤的平台，赞扬了哈萨克斯坦人民的开放与相互尊重。大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布作为伊斯兰世界极具影响力的领袖，也指出当今时代对话与相互理解的重要性尤为突出。

第八次大会的核心议题

第八次大会全体会议将围绕“宗教对话：迈向未来的协同”展开，体现了将传统价值观与现代挑战相结合的努力。会议议程包括以下关键议题：

1. 宗教在加强全球和平中的作用

探讨宗教如何为全球和平与稳定作出贡献。

2. 宗教宽容与预防极端主义

讨论如何通过宗教对话应对极端主义和激进主义的挑战。

3. 数字技术与人工智能对宗教领域的影响

分析科技进步对宗教实践与精神价值的影响。

数字化伦理和保护信徒在网络空间中的情感成为本次大会的重要议题，反映了宗教组织积极适应数字时代的趋势。尤其是在新冠疫情期间，宗教活动加速向数字化转型，在线礼拜、虚拟朝圣、移动宗教应用以及基于人工智能的宗教咨询服务，共同塑造了适应数字时代的崭新宗教实践。

本次大会将迎来多位重量级嘉宾，包括世界穆斯林联盟秘书长谢赫穆罕默德·阿卜杜勒卡里姆·阿尔-伊萨、莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔、联合国秘书长反伊斯兰恐惧症与反犹主义特别代表、联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯等。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

大会活动亮点

大会期间将举办多项活动，包括大会工作组会议、秘书处第二十三次会议以及第二届青年宗教领袖论坛。此外，与联合国文明联盟合作举办的“保护宗教场所特别会议”将成为一大亮点。该会议将召集宗教领袖、外交官、公众及国际组织代表，共同探讨保护礼拜场所、圣地及文化遗址免受威胁的全球性挑战。

此外，大会还将举办专家圆桌会议，旨在通过科学视角探讨宗教外交在应对当代挑战中的作用，为跨领域的高效对话提供支持。宗教对话国际中心首席顾问萨曼塔·博拉特克孜表示，宗教外交依托信仰与价值观，促进民族与文化间的对话、理解与合作。

她指出：“基于科学的方法使这些进程更加高效，依托数据、证据和实践经验。与科学界的合作提升了大会的内容层次，为其注入新思想。本届大会将重点讨论气候问题和人工智能等议题。”

大会宣言与未来愿景

每届大会结束时，宗教领袖都会通过一份总结性文件。第八次大会的宣言将涵盖以下重点方向：

1. 确保和平与社会稳定

通过深化宗教与文化对话，促进全球合作与人类团结。

2. 应对社会不公与极端主义

关注社会不平等、预防恐怖主义与极端主义，提升青年宗教素养。

3. 支持弱势群体

呼吁国际社会支持危机和冲突地区的妇女、儿童、老人、残疾人、难民及国内流离失所者。

4. 环境保护与科技伦理

强调保护生态系统、预防气候灾难，并负责任地使用数字技术、人工智能和生物工程。宣言特别指出，人工智能绝不得用于敌对行为或损害人类尊严，并呼吁制定基于人权与伦理原则的国际标准。

第八次大会的宣言将成为一份面向全球社会的战略性文件，旨在凝聚宗教领袖与国际社会的力量，共同应对重大挑战，促进人类团结与和平。

哈萨克斯坦的全球倡议

大会历年的成果证明，哈萨克斯坦倡议创建的这一平台已成为全球信任与和谐的象征。它不仅展现了哈萨克斯坦多边外交与国内稳定的国家模式，也为全球共同价值观的弘扬作出了贡献。

如今，大会不仅是哈萨克斯坦的骄傲，更是全人类共享的精神盛会。第八次大会将汇聚全球宗教与精神领袖，共同为世界、邻国、各自国家以及哈萨克斯坦的和平、和谐与爱祈祷，向上天献上最真挚的祝福。

【编译：木合塔尔·木拉提】