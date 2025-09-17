世界与传统宗教领袖第八次大会在阿斯塔纳开幕

托卡耶夫总统在全体会议上指出，当前全球面临诸多挑战，国际形势日益复杂，各类冲突不断加剧。他表示：

“今天，全球最具影响力的精神领袖齐聚阿斯塔纳，这对我们而言是莫大的荣幸和崇高的责任。当前，全球挑战日益增多，国际局势紧张，冲突频发。在这个动荡时期，没有人能够独善其身。遗憾的是，战争的性质和影响正在扩大。然而，我们必须从历史中汲取教训，致力于建设性与开放的对话。”

总统强调，对话与协商是解决问题的唯一途径。他表示：

“从这一角度看，本次大会的意义尤为重大。宗教领袖堪称秉持人道主义理念的和平使者。你们为共同目标团结一心，致力于动员全球社会追求崇高事业。我向各位表达由衷的谢意。”

本次大会吸引了来自全球约60个国家的100多个代表团参加，包括世界各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。

大会主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。

9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

此外，9月16日，在大会框架内，哈萨克斯坦参议院议长、宗教领袖大会秘书处负责人玛吾林·阿什姆巴耶夫主持召开了秘书处第二十三次会议。

下一届世界与传统宗教领袖大会计划于2028年举行。此外，大会期间，联合国文明联盟在阿斯塔纳举办了关于保护宗教场所的特别会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】