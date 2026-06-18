冰川、森林与湖泊：杰特苏山地的自然奇观

该公园依据哈萨克斯坦共和国政府2010年4月30日的决议正式设立，旨在整合萨尔罕、列普斯以及玉艮塔斯林业机构和阔克扎尔林区的资源。

建立该公园的核心使命，除保护独特的动植物群落之外，更在于守护大面积分布的“西弗斯苹果”原始森林。据国内外科学家研究表明，西弗斯苹果被认为是世界多种栽培苹果品种的祖先，具有极高的科研与保护价值。目前，西弗斯苹果已被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》及国际自然保护联盟红色名录。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

公园位于杰特苏州东部，横跨阿克苏、萨尔罕和阿拉湖三个县，总面积达356,022公顷，是哈萨克斯坦境内面积第二大的国家公园。其辖区覆盖杰特苏（准噶尔）阿拉套山脉北部山脊，山体东西延伸约300公里，海拔普遍超过4000米以上并常年积雪，其中最高峰为谢苗诺夫-天山斯基峰（海拔4622米）。

准噶尔-阿拉套国家公园由两个相对独立的集群区域构成。第一区域南部边界沿哈萨克斯坦与中国的国界缓冲带延伸，西部边界毗邻大阿依道苏河谷，北部边界延伸至杰勒德卡拉盖山麓及马尔卡套山脉，并一直延伸至腾铁克河与凯湃勒河交汇地带。第二区域位于第一区域北侧，其边界与玉艮塔斯国有林业保护机构及阔克扎尔林区高度重合。

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准噶尔阿拉套山脉位于哈萨克斯坦东南部与中国接壤地带，是整个山系在哈萨克斯坦境内的重要组成部分。其南部与伊犁河流域相接，北部与东部毗邻巴尔喀什—阿拉湖盆地，东南方向则延伸至中国荒漠地带。该山系全长约450公里，宽约50至90公里。作为哈萨克斯坦东南部冰川分布最为集中的区域，这里也是众多河流的发源地，包括大阿依道苏河、萨尔罕河、巴斯罕河、列普斯河、腾铁克河及塔斯套河等。

此外，公园内分布着大量冰碛湖泊，在准噶尔阿拉套地区约200个湖泊中，有一半位于公园范围内。其中最具代表性的是位于阿格尼卡特河谷的“上扎斯勒阔勒”和“下扎斯勒阔勒”湖。这两座湖泊由山体崩塌形成，其地貌特征与天山地区高度相似。上扎斯勒阔勒湖海拔2262米，最大深度达109米；下扎斯勒阔勒湖海拔1630米，最深89米。即便在盛夏时节，湖水温度也极低，不超过10℃。湖泊周边分布着1000多种植物。

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森林的灵魂是高大的天山云杉，它们形态挺拔，呈规则的圆锥形生长。在针叶林带之下，则分布着由桦树、白杨以及最珍贵的西弗斯苹果组成的阔叶林带。山脚与坡地在花季如同铺展的五彩花毯。公园内植物种类超过2000种，其中95种为特有种。

公园不仅拥有壮丽的北部山脊，也孕育了极为丰富的动物资源。林间与山谷中栖息着马鹿、狍子、野猪、獾、野兔、狐狸和狼等动物。在高山草甸地带，棕熊与旱獭时常出没；而在更为陡峭的岩壁区域，则是北山羊、盘羊以及雪豹的领地。公园共记录约50种哺乳动物、171种鸟类、7种爬行动物和4种两栖动物。

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此外，这里还保存着大量杰特苏地区古代及中世纪游牧民族文化遗迹，包括“玉艮塔斯”古墓群、中世纪古冢、圣石“阿乌列塔斯”以及各类岩画等。

目前，公园共规划有13条旅游线路及2条生态徒步小径。所属萨尔罕和列普斯苗圃总面积达54公顷，每年培育约35万株、20多个品种的苗木。

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凭借独特的地理格局、壮丽的自然景观以及卓越的生物多样性，准噶尔-阿拉套国家自然公园于2018年被正式纳入联合国教科文组织（UNESCO）世界生物圈保护区网络。这不仅是哈萨克斯坦生态名片的重要组成部分，也是一处获得国际社会广泛认可的自然瑰宝。

准噶尔-阿拉套国家自然公园，是高山之巅的旋律，是清澈湖泊的回响。它不仅是一幅森林与草原交织共生的壮阔画卷，更是留给未来世代的一份珍贵自然遗产。