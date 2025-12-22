哈萨克斯坦与印度尼西亚签署贸易协定

消息称，该协议规定对超过90%的产品实行免税贸易制度。此外，协议还为个别产品设定了过渡期。过渡期内，进口关税税率将在3至15年内逐步降低。最终，欧亚经济联盟成员国出口商对印尼市场的平均进口关税税率将从10.2%降至2%。

实行免税贸易制度将为哈萨克斯坦农产品和工业产品进入印尼市场创造有利条件。

除了建立优惠贸易制度外，该协议还包括贸易保护措施、货物原产地认定、海关合作、技术性贸易壁垒（TBT）、卫生与植物检疫措施（SPS）、知识产权保护，以及法律和制度性章节（总则、争端解决、透明度、最终条款）。此外，协议还包含关于电子商务和双方经济合作的单独章节。

因此，该协议的达成将有助于进一步发展和加强欧亚经济联盟成员国与印度尼西亚共和国之间的经贸关系，从而促进双边贸易额的增长。

2024年，哈萨克斯坦与印尼之间的贸易额达到3.005亿美元，较上年（2023年为2.864亿美元）增长4.9%。

2024年，哈萨克斯坦对印尼的出口额增长26.8%，达到1.208亿美元。同年，印尼对哈萨克斯坦的进口额下降6%，为1.798亿美元。

【编译：小穆】