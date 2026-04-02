哈萨克斯坦与克罗地亚签署油气勘探合作协议

协议由哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克巴若夫、哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会第一副主席库尔曼哈兹·叶斯卡兹耶夫，以及GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.总经理马里约·加利奇共同签署。

根据协议，“东方”项目将按照50∶50的原则实施。其中，克罗地亚方面将全额承担地质勘探阶段的融资。

根据计划，项目最低工作量包括开展500公里二维地震勘探以及钻探一口井深3500米的探井。

哈方表示，此次签署的合作协议进一步巩固了哈萨克斯坦与克罗地亚之间的战略伙伴关系。

值得注意的是，这是克罗地亚企业首次投资哈萨克斯坦地质勘探领域，被视为两国经贸合作持续深化的又一体现。

【编译：达娜】