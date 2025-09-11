哈萨克斯坦与匈牙利启动双学位硕士项目 聚焦水资源管理与水外交

该项目旨在落实总统在国情咨文中提出的培养水外交领域高素质人才的任务。为此，哈萨克文物政法大学（ҚазҰСШИУ）与匈牙利科尔维努斯大学开展合作，成功设计并启动了水资源管理与水外交方向的双学位硕士课程。

此外，今年8月，欧盟委员会在 Erasmus Mundus Design Measure 项目框架下拨款 6 万欧元，用于支持筹建水资源和水外交领域的联合硕士课程。该资金将用于欧洲三所高校与中亚四所高校组成的联盟，其中包括哈萨克文物政法大学。根据计划，联盟专家将在今年 10 月底于布达佩斯举行首次会议，并在未来 15 个月内向欧盟委员会提交完整方案。如果项目获批，总预算达 500 万欧元、为期 6 年的联合硕士项目将正式实施。

专家们还计划在讨论中提出建立“水资源管理与水外交联合中心”的建议，该中心总部将设在塔拉兹的哈萨克文物政法大学。

“这一联合硕士课程将涵盖跨境水资源共同管理的现代理念，包括收益分配、国际合作理论、水的政治经济学以及冲突分析等内容。课程将为学生提供在双边、区域和全球层面开展高效谈判所需的实践技能。”哈萨克文物政法大学校长卡姆沙特·图西波娃说。

与此同时，在哈萨克文物政法大学的基础上，还批准设立多个科研学院，涵盖水资源工程、供水与卫生、农业用水与灌溉系统管理、水文与生态环境、建筑与物流、能源、公共管理与政策、遥感与人工智能等领域。

水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，自该部成立以来，已会同相关机构全面推进水领域人才培养工作。目前约有 2500 名学生正在相关专业学习。2024 年在水务企业参加实习的学生为 82 人，2025 年这一数字已增至 450 人。与此同时，国内多所高校也已开设水外交人才培养课程。

【编译：木合塔尔·木拉提】