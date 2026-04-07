哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦对接低价食品供应 稳定国内市场

会议由哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林主持。会议指出，哈萨克斯坦通胀放缓趋势已连续保持第六个月，通胀率已从去年9月的12.9%下降至2026年3月的11.0%。在受监管服务领域，这一结果主要得益于对自然垄断主体运营成本的优化控制。

为稳定包括31类社会重要食品在内的民生商品价格，政府还研究了对相关生产企业给予支持的措施，其中包括将电价和铁路运输费率最高下调70%，以减轻生产和物流成本压力。

根据3月统计结果，哈萨克斯坦食品年通胀率为11.7%，较此前下降1个百分点。与此同时，4月第一周社会重要食品平均价格涨幅维持在零水平，而2025年同期为1.6%，显示食品价格整体趋稳。

部分蔬菜和食品价格继续回落。其中，黄瓜价格下降9.7%，洋葱下降2.3%，卷心菜下降1.7%。此外，鱼类下降0.7%，番茄下降0.6%，面粉和葵花籽油均下降0.2%。

为进一步稳定食品市场，哈萨克斯坦贸易和一体化部正在研究与畜牧业联盟签署备忘录事宜。根据设想，双方拟在年底前对部分肉类产品设定价格上限，以通过大型零售连锁体系保障国内市场供应。

与此同时，为在季节性供应空档期保障国内蔬菜市场稳定，哈萨克斯坦还组织代表团赴乌兹别克斯坦开展工作访问。代表团成员包括贸易和一体化部、各州地方政府以及大型零售连锁企业的代表。

访问期间，哈方与多家生产和出口社会重要食品清单内果蔬产品的乌兹别克斯坦龙头企业举行双边会谈，重点讨论扩大对哈萨克斯坦市场供应的问题。哈方代表团还实地走访了乌兹别克斯坦苏尔汉河州多个地区，考察当地果蔬产品的种植、采收、包装和储存流程。

考察结果显示，当地产品整体质量较高，但若要更好进入哈萨克斯坦市场，仍需进行额外的分级和规格校准，以满足哈方标准。

根据谈判结果，双方已初步达成协议，将以低于哈萨克斯坦批发市场价格的水平，试点向哈萨克斯坦供应1400吨胡萝卜和400吨卷心菜。上述价格已综合考虑物流成本。

根据安排，产品质量控制将由乌方负责，运输则将在哈萨克斯坦承运商参与下，通过“绿色通道”机制组织实施，以提升通关和运输效率。

双方还讨论了进一步扩大双边贸易额的可能性，包括建立哈方所需进口商品清单等议题。

与此同时，哈萨克斯坦也在同步推进本国蔬菜供应保障工作。根据农业部数据，目前各地区稳定基金中储备的上一季蔬菜总量为2.95万吨。此外，哈方还在签订总量为1.31万吨的早熟蔬菜供应合同，其中1.08万吨来自突厥斯坦州农户。

【编译：达娜】