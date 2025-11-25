托卡耶夫与别尔德穆哈梅多夫签署联合声明并见证多项合作文件

随后，在两国元首的见证下，双方代表团交换了一系列政府间和部门间合作文件，涵盖文化、移民、农业、交通、卫生等多个领域。主要文件包括：

《哈萨克斯坦政府与土库曼斯坦政府关于文化与人文合作的协议》 《哈萨克斯坦政府与土库曼斯坦政府关于移民领域合作的协议》 《哈萨克斯坦劳动和社会保障部与土库曼斯坦劳动和社会保障部关于养老金保障信息互动的协议》 《两国司法部关于法律领域相互理解与合作的谅解备忘录》 《两国农业部关于兽医领域合作的谅解备忘录》 《哈萨克斯坦国家农业科研教育中心与土库曼斯坦谷物研究所之间的合作谅解备忘录》 《哈萨克斯坦与土库曼斯坦关于扩大交通运输合作的2026—2027年联合行动计划》 《两国卫生部门关于深化合作的2026—2027年主要行动计划》 《曼格斯套州与巴尔坎州之间深化经贸、科技与人文合作的谅解备忘录》 《哈萨克斯坦国家科学院与土库曼斯坦科学院关于科研合作的谅解备忘录》 《哈萨克斯坦总统电视广播综合体与土库曼斯坦国家电视广播和电影委员会在信息领域合作的协议》

Фото: Акорда

【编译：达娜】