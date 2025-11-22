哈萨克斯坦与亚美尼亚深化多领域务实合作

根据政府新闻处消息，双方围绕经贸合作、产业协作及总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与帕希尼扬会谈达成的共识落实情况进行了深入讨论。

双方重点关注贸易、农业、工业合作、交通运输、数字化、航天产业、旅游以及人文交流等领域的合作前景，并强调进一步推动双边贸易持续增长的重要性。过去五年间，两国贸易额从2020年的1420万美元增至2024年的8280万美元，实现六倍增长。今年1—9月双边贸易额为4160万美元。

在后续合作方向上，双方探讨了落实《2026—2030年贸易额提升路线图》，推动在自由经济区和专项经济区建立联合生产基地，并利用“哈萨克斯坦出口信贷机构”的保险工具促进企业合作。根据评估，这些举措未来有望带来约3.5亿美元的金属、化工及食品等产品的额外出口。

农业合作同样具有巨大潜力。双方关注哈萨克斯坦优质粮食出口至亚美尼亚的前景，并讨论了在淡季期间以优惠价格向哈萨克斯坦供应新鲜水果、早季蔬菜及坚果的可能性。今年以来，农产品贸易额同比增长35.2%，达到920万美元。

在工业领域，双方探讨深化机械制造、冶金、轻工及电工产品供应与联合生产等合作模式。目前相关产品出口量已超过2.7万件。两国还关注发展轻工业及设立联合加工和生产企业的潜力。

交通与物流方面，双方认为中亚与南高加索市场的一体化正在带来新机遇，并就哈萨克斯坦境内设立物流中心以及提升汽车运输流量进行交流。

数字化与航天合作亦是会谈重点之一。双方讨论了人工智能和GovTech的发展、IT出口、科技园区扩展及教育合作项目，其中包括即将在阿斯塔纳开设的TUMO Ventures分中心。两国还就发展国家虚拟天文台等天文监测项目交换意见。

旅游合作同样展现强劲潜力。双方关注游客互访增长、山地旅游发展以及开通更多直飞航线的重要性。哈萨克斯坦目前正推进建设“阿拉木图山地集群”这一全球级旅游度假项目，旨在打造区域旅游中心。

会晤结束时，两国总理表示，双方政府将全力推动此前在高层层面达成的共识落地见效。

在访哈期间，帕希尼扬总理还参观了哈萨克斯坦国家博物馆和 Alem.ai 国际人工智能中心。他在与托卡耶夫总统举行会谈后的联合记者会上表示，亚美尼亚方面愿意在所有方向上全面扩大与哈萨克斯坦的合作。

【编译:木合塔尔·木拉提】