托卡耶夫与埃尔多安共同签署“永久友谊和扩大版战略伙伴关系宣言”

两国官方代表团随后交换了一系列国家间、政府间及部门间合作文件，涉及司法、文化、投资、教育、能源、金融、医疗及国防工业等多个领域。

Фото: Акорда

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签署文件包括：

关于修改1995年6月13日《哈萨克斯坦共和国与土耳其共和国民事司法协助条约》的议定书； 哈土两国政府关于设立及运营文化中心的协议； 哈土两国政府关于促进和相互保护投资的协议； 哈萨克斯坦政府与TAV Holding之间的投资协议； 哈萨克斯坦科学和高等教育部与土耳其文化和旅游部关于设立“阿拜－阿基夫”联合项目的合作备忘录； 哈萨克斯坦教育部与土耳其国家教育部关于在哈萨克斯坦开设两所土耳其“Maarif”基金会学校的意向备忘录； 哈总统广播电视综合体与土耳其广播电视公司之间的合作备忘录； 关于综合医院建设融资合作协议； 哈萨克斯坦国家石油天然气公司与Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı关于油田服务合作协议； 双方关于联合实施油气项目的谅解备忘录； 阿斯塔纳国际金融中心与伊斯坦布尔金融中心之间的谅解备忘录； 关于成立“ANKA”无人机生产与维护合资企业的协议。

此外，在埃尔多安访哈期间，双方还签署了以下文件：