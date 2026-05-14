托卡耶夫与埃尔多安共同主持召开哈土高级别战略合作委员会第六次会议

托卡耶夫总统表示，土耳其是哈萨克斯坦的兄弟国家、重要且可靠的伙伴。两国之间源远流长的关系，正不断巩固两国人民牢不可破的友谊。

托卡耶夫说：

“当前，哈土双边关系正本着扩大战略伙伴关系精神快速发展。两国之间不存在任何问题。国家间和政府间联系不断加强，议会间合作也处于高水平。土耳其代表团中有一批议员和政党成员，这正是两国议会合作密切的明确体现。与此同时，两国经济合作持续加强。土耳其是我国主要投资来源国之一。迄今为止，土耳其已向我国经济投资60亿美元。哈萨克斯坦对土耳其的投资也在增长，已接近25亿美元。此外，土耳其是我国五大主要贸易伙伴之一。两国人民之间的文化和人文联系，是双边关系的金色纽带。我们有意保持这一良好趋势，继续扩大相互合作的范围。今天，我们将通过《关于永久友谊和扩大战略伙伴关系的宣言》。这一重要文件无疑将为哈土关系发展注入新的动力。在这一问题上，两国意愿一致，因此我们完全有理由说，双方拥有巨大潜力和广阔机遇。”

托卡耶夫总统指出，当前土耳其已迈入社会经济发展的新阶段，并在多个领域取得显著成就。

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总统表示：

“在您稳健而富有远见的政策推动下，土耳其在世界上的影响力和威望不断提升。凭借强大的经济和有分量的外交，土耳其已成为连接欧洲与亚洲、连接整个突厥世界的金色桥梁。我们认为，贵国取得的成就，是您为维护国家利益不懈努力的成果。”

会议期间，双方讨论了深化经贸合作问题。去年，两国贸易额增长8.8%，超过54亿美元。

托卡耶夫总统强调，应为进一步活跃贸易往来创造有利条件，并推动双边贸易结构多元化。

据总统介绍，哈萨克斯坦目前已具备扩大对土耳其出口34类商品的能力，相关商品总价值超过6.3亿美元。

托卡耶夫总统表示，两国金融中心和数字贸易平台之间的合作，以及当天在阿斯塔纳举行的哈土商业论坛成果，将进一步深化双方经贸联系。

会议还特别关注农业领域合作。去年，两国农工综合体领域贸易额增长超过25%，接近3.6亿美元。

目前，双方正在实施多项投资项目。托卡耶夫总统列举了Tiryaki Agro公司推进的麸质和淀粉生产项目，以及Alarko Holding公司建设的温室综合体项目。

哈方建议土方通过《2026—2028年农产品相互贸易促进路线图》。

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会议指出，在当前地缘政治形势下，交通物流领域的战略意义日益上升。

托卡耶夫总统表示，其他国家对跨里海国际运输走廊的兴趣不断增加，并邀请土耳其企业积极参与通过库雷克港和阿克套港扩大货运量的相关项目。

哈萨克斯坦也高度重视航空领域合作。因此，哈方将全面支持TAV Airports Holding公司有关把阿拉木图国际机场打造为中亚物流枢纽的倡议。

托卡耶夫总统还介绍了我国为改善投资环境所开展的大规模工作，以及面向投资者提供的优惠政策。

同时，总统呼吁土耳其商界共同实施非原材料领域项目。

会议还讨论了进一步扩大能源、采矿、数字化与人工智能、国防工业等领域互利合作的前景。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦与土耳其之间的文化和人文联系逐年加强。2023年，在遭受强震影响的加济安泰普省，哈萨克斯坦倡议建设的霍加·艾哈迈德·亚萨维学校正式启用。

双方还就分别在阿斯塔纳和阿拉木图开设“玛阿里夫”基金会学校达成协议。目前，约1.4万名哈萨克斯坦公民在土耳其学习，约260名土耳其学生在我国高校接受教育。不久前，土耳其加齐大学分校在奇姆肯特市一所师范大学基础上开始运行。

在哈萨克斯坦多个地区，一批专注旅游领域的土耳其企业正在成功开展业务。托卡耶夫总统表示，该方向仍有许多发展机遇，并邀请土耳其兄弟与哈萨克斯坦分享先进经验、赴我国投资。

卫生领域合作也在快速发展。托卡耶夫总统指出，土耳其大型制药企业Abdi İbrahim和Nobel已在哈萨克斯坦启动生产线。不久后，Orzax Group公司将在突厥斯坦州启动生物活性添加剂生产厂建设。YDA Group正在突厥斯坦市和彼得罗巴甫尔市建设多功能医院。

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土耳其总统埃尔多安表示，相信在全国公投中获得人民支持的新宪法将继续促进哈萨克斯坦团结。

埃尔多安同时指出，两国关系正 在扩大战略伙伴关系框架下，在所有领域持续巩固。

埃尔多安说：

“在与亲爱的兄弟举行的会谈中，我们就从贸易到能源、国防工业、交通物流等领域合作，以及全球热点问题等许多议题交换了意见。我们重申了将双边贸易额提升至150亿美元的意愿。在此背景下，我们强调了落实4月15日在阿斯塔纳举行的政府间经济委员会第14次会议上通过的、由67项内容组成的行动计划的重要性。在投资领域，我们将继续鼓励两国企业。像今天举行的商业论坛这样汇聚商界的活动，对于加强两国经贸关系具有特别重要的意义。”

会议期间，哈萨克斯坦方面由副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金股份公司董事会主席努尔兰·扎库波夫作报告；土耳其方面由外交部长哈坎·菲丹、贸易部长博拉特·奥梅尔作报告。

【编译：木合塔尔·木拉提】