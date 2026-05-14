托卡耶夫与埃尔多安举行小范围会谈

会谈开始时，托卡耶夫总统对土耳其总统表示热烈欢迎。

托卡耶夫表示：

“尊敬的总统先生，亲爱的兄弟，很高兴在哈萨克斯坦首都与您会面。首先，衷心感谢您接受我的邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问。此次访问意义重大，可以毫不夸张地说，这是一次历史性访问。我坚信，此访将为两国合作注入强劲动力。两国之间已经建立起友好、兄弟般以及永久伙伴关系，我们之间不存在任何分歧或未解决的问题。欢迎您来到哈萨克斯坦。”

托卡耶夫还愉快回忆起自己去年对安卡拉进行正式访问的经历。

他说：

“我们当时在安卡拉举行了战略合作委员会第五次会议，并达成了多项重要决定。今天，我们将举行委员会第六次会议，同时还将举办大型商业论坛。您此次率领大规模代表团访问阿斯塔纳，我相信此访一定会取得丰硕成果，并为两国合作的光明未来迈出重要一步。”

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埃尔多安总统则感谢哈萨克斯坦方面给予的热情接待。

他说：

“首先，我要感谢兄弟国家发出邀请，欢迎我们来到祖先的故土。你们给予了我们极高规格的接待。从进入哈萨克斯坦领空开始，战机护航迎接我们的专机，这体现了对我和代表团的巨大尊重。对此我们深受感动，也不会忘记。我相信，此次访问将进一步加强兄弟国家之间的团结与合作。”

根据此前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统14日在阿斯塔纳独立宫举行隆重仪式，欢迎对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于5月13日至14日对阿斯塔纳进行国事访问。访问期间，两国元首将就哈土两国双边关系的现状及未来合作前景举行会谈。此外，双方还将共同主持召开两国高级别战略合作委员会第六次会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】