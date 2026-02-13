哈萨克斯坦与EBRD扩大合作 中小企业支持计划延长至2030年

国家经济部副部长叶尔兰·萨戈纳耶夫出席了会议。

萨戈纳耶夫在会上指出，自2013年双方启动合作框架以来，相关项目在促进创业发展、强化咨询支持以及创造就业机会等方面得到了持续、稳步推进。

据统计，在合作期间，双方共资助了2700多个咨询项目，并组织开展了300多场培训活动。在相关政策支持下，全国累计创造约1万个就业岗位。值得关注的是，17%的受助企业在项目实施后的18个月内成功实现规模扩张，晋升为大型企业。

今年1月20日，国家经济部与欧洲复兴开发银行签署补充协议，将该支持计划延长至2030年。

—与欧洲复兴开发银行的协作依然是支持中小企业发展的重要机制。将计划延长至2030年，充分体现了双方的互信以及对未来成果的共同期待。我们已经看到正在实施的项目取得了切实成效，这不仅体现在新增就业岗位上，也体现在企业自身发展及其市场竞争力的提升方面，—萨戈纳耶夫强调。

鉴于前期合作取得的积极成果，双方决定启动名为“提升中型企业投资吸引力”的新支持方向，重点面向具备进一步增长潜力的企业。

欧洲复兴开发银行中亚及蒙古地区咨询服务计划负责人西蒙尼·泽·阿塔纳索夫斯基表示，在“提升投资潜力”项目框架下，中型企业将成为重点支持对象。这些企业目前已在各自行业中占据重要地位，并计划在哈萨克斯坦境内进一步扩大经营规模。

会议期间，与会代表还与参与该计划的青年企业家进行了深入交流。企业界代表高度评价国家支持政策在拓展出口潜力、推动工业发展以及实施创新项目方面发挥的重要作用。

【编译：阿遥】