被岁月尘封的坦克英雄：哈里·阿德勒别克吾勒的战火人生

唯一毕业于斯大林装甲兵学院的哈萨克人

为核实其出生地信息，记者专门向阿拜州政府发出查询申请。资料显示，哈里·阿德勒别克吾勒于1908年1月1日出生于博罗杜利哈县克孜勒库姆乡。年幼时，他便失去了双亲，由祖父阿德勒别克抚养长大。其父生前曾在塞梅码头从事搬运工作，母亲则操持家务。在他四岁时，母亲病逝，父亲因伤致残后迁往阿克托别，在当地富商家中谋生。

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由于关于这位英雄的档案资料与馆藏文献较为有限，记者通过梳理二战回忆录及相关史料，逐步还原了他的军旅经历。1925年，他志愿加入红军，随后进入塔什干列宁联合中亚军事学校学习，毕业后被分配至第43骑兵团服役。

卫国战争爆发前，这位来自克孜勒库姆乡的青年赴莫斯科进入斯大林装甲兵学院深造。值得一提的是，阿德勒别克吾勒是当时该学院唯一一位哈萨克族毕业生。1941年战争爆发后，他临危受命，担任第102坦克团坦克营营长。彼时，在苏联红军中，哈萨克族坦克军官本就十分罕见，而兼具系统军事理论与实战经验的阿德勒别克吾勒更显得尤为突出。

苏联元帅笔下的英雄

曾两度获得“苏联英雄”称号、后晋升为苏联元帅的伊万·雅库博夫斯基，在其回忆录《烈火焚地》中，对阿德勒别克吾勒给予了高度评价。

—当侵略者开始轰炸平民时，涌现出了许多行动果敢的勇士。在众多指挥官中，我不得不特别提到这位哈萨克汉子——近卫中校哈里·阿德勒别克吾勒。我们自1942年1月相识，此后在第121坦克旅中并肩作战，-雅库博夫斯基写道。

与“苏联英雄”称号失之交臂

雅库博夫斯基在回忆中提到，由于阿德勒别克吾勒自幼在塞梅第3孤儿院成长，这段经历塑造了他坚毅顽强的性格。早在20世纪30年代卡拉库姆地区的武装冲突中，他便已参加战斗，并首次负伤。

1942年，阿德勒别克吾勒率领的坦克营击毁敌军20余辆坦克及装甲车辆，因此荣获“红旗勋章”。官方资料显示，1942年5月至8月期间，他曾赴莫斯科参加高级指挥员进修课程，随后受命组建第47坦克旅，并于同年9月19日正式出任旅长。

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在俄罗斯联邦国防部波多利斯克档案馆中，至今仍保存着对他的评价材料：

—第121坦克旅副旅长阿德勒别克吾勒中校在对德国法西斯的战争中，展现了无畏的意志。他以身作则，展现了英雄主义气概。他率领部下参与了七次进攻，共摧毁敌军坦克8辆、装甲车13辆、汽车9辆、反坦克炮10门，并歼灭了约一个营的敌方步兵。因其英勇表现，特授予“红旗勋章”。

在争夺战略要地莫罗佐夫斯卡亚车站的战斗中，阿德勒别克吾勒身负重伤。该车站是通往斯大林格勒的重要铁路枢纽，德军试图切断这一运输线，以阻止红军获得补给。在激烈交火中，他驾驶的坦克被炮火击中并燃起大火，但他最终奇迹般生还。

然而，1943年10月，在解放基辅的战役期间，这位近卫中校在卢科维齐村附近的一场坦克战中壮烈牺牲，年仅35岁。

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阿德勒别克吾勒最终被安葬于乌克兰基辅州卢科维齐村的集体墓地。尽管他多次在战场上证明了自己卓越的装甲作战指挥才能，但直到牺牲，他始终未能获得“苏联英雄”称号。生前，除两枚“红旗勋章”外，他还曾荣获“保卫斯大林格勒”奖章。

英雄虽已长眠，但他曾为祖国倾注的忠诚与热血，不应被历史遗忘。