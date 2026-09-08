哈萨克斯坦平均月工资五年增长逾60%

（哈萨克国际通讯社讯）数据显示，过去五年，哈萨克斯坦平均名义月工资持续增长，从2021年的约26.8万坚戈升至2025年的42.94万坚戈，累计增长约60%。

根据哈萨克斯坦财政部统计公报，2026年第一季度，全国一名职工的平均名义月工资进一步升至461486坚戈，较2025年同期增长9.1%。

从近年来的数据来看，哈萨克斯坦平均月工资总体保持上升趋势。2019年约为18.7万坚戈，2020年升至22.1万坚戈，2021年达到26.8万坚戈，2022年突破30万坚戈，达到30.3万坚戈。

此后，平均工资继续增长，2023年达到35.1万坚戈，2024年升至39万坚戈，2025年达到约42.9万坚戈。2026年第一季度，这一数字进一步升至46.15万坚戈。

从同比增幅来看，2019年至2026年第一季度，哈萨克斯坦平均名义月工资均保持正增长。其中，2019年同比增长14.8%，2020年增长4.4%，2021年增长15.3%，2022年增长12.2%，2023年增长16.9%，2024年增长11.3%，2025年增长10.0%，2026年第一季度增长9.1%。

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值得注意的是，名义工资持续上涨并不意味着居民实际收入以同样幅度增加。分析人士指出，在物价上涨背景下，通胀会削弱工资增长带来的实际购买力提升。

根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2026年第一季度全国平均名义月工资为461486坚戈。