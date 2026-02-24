斋月期间《天堂2》领跑哈萨克斯坦票房 本土影片表现亮眼

据统计，《天堂2：写给母亲的信》（Пейіш 2: Анама хат）本周票房收入达3.35亿坚戈，继上周突破5亿坚戈后再次位居榜首。影片以母爱、精神价值和人性主题为核心，契合斋月期间观众对情感与精神题材作品的需求。该片由吉尔吉斯斯坦导演鲁斯兰·阿昆执导，演员埃米尔·埃塞纳利耶夫和帕维尔·迈科夫等人的精彩表演赢得观众好评。观众普遍认为，影片深刻展现了母子之间的情感纽带，引发强烈共鸣。

排名第二的是哈萨克斯坦本土影片《小心》（Абай бол），票房收入达2.15亿坚戈。该片由“Өнер Қырандары”剧团制作推出，受到观众广泛欢迎。此前，该团队制作的喜剧电影《毛拉》（Молда）曾创下超过15亿坚戈的票房成绩，此次新作同样引发业界关注。

哈萨克斯坦爱情题材影片《我爱你》（Ғашықпын саған）以1.88亿坚戈票房位列第三。该片自上映三周以来持续保持较高关注度。影片由杜曼·叶尔金别克执导，讲述了一名女大学生在爱情与梦想之间作出选择的故事。自2月5日上映以来，该片曾多次登上票房榜首，目前仍稳居前三名。

业内人士指出，在斋月期间，以家庭、情感和精神价值为主题的影片更容易引发观众共鸣。本周票房榜单显示，兼具情感深度和文化共鸣的影片持续受到哈萨克斯坦观众青睐。

【编译：木合塔尔·木拉提】