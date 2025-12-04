超级月亮“冷月”今夜登场，阿斯塔纳最亮时刻在几点？

当月球在其轨道上接近近地点并与满月几乎同时出现时，从地球上看会显得比平时更大、更加明亮，这一现象被称为“超级月亮”。2025年共有三次超级月亮，而12月的“冷月”是年度最后一次。

从天文学角度看，满月出现在月球完全被太阳照亮并经过其轨道上最接近地球的位置时。地月平均距离约为384,400公里，而在12月5日凌晨，月球将再接近地球约27,000公里，使夜空呈现一枚格外明亮且饱满的圆盘。“冷月”这一名称源于北半球12月夜晚寒冷漫长，满月光辉为冬季增添特有的氛围。

今年12月的“冷月”将成为2025年最明亮的满月之一，也会较其他满月显得更高、更耀眼。专家指出，这与冬季空气清冽透明、夜空通透度更高有关，使得月光格外清晰。

占星师解读“冷月”能量：沟通、新项目与心灵整理的良机

占星师表示，本次超级月亮“冷月”升起于双子座，象征交流、信息流动与思想探索，被认为是一种积极且具推动力的满月。它有利于启动与沟通、学习相关的新计划。

他们指出：

“这次满月将带来强劲动力，有助于完成未尽事项、达成合作共识、推进重要计划。此前几天造成紧张的星象因素正在消退。在此期间若保持被动，可能出现情绪紧张甚至焦虑，因此建议保持主动并提高交流质量。”

双子座的能量倾向于激发灵活思维，帮助人们找到非常规解决方案，并加强与他人的联系。

报道指出，“冷月”不仅提供处理当下事务的契机，也为来年的目标奠定基础。随着新年临近，在月亏期（持续至12月20日）中，人们可借助这段时间总结过去、厘清重点，并释放不再带来价值的事物，从家庭到心理层面皆是如此。

传统观念中的满月：情绪增强与内心整理

传统认为，满月会增强人的情绪和直觉，使愿望、记忆和内在冲突更加凸显。因此，对于从事冥想、灵修、自我反思的人来说，“冷月”是进行心灵清理、释放情绪与完成内在转化的适宜时机。

在民间习俗中，满月之夜应避免需要高度稳定性的活动，不宜启动重大事项、进行外貌改变或做出重要决定。人们可借此时机整理居家环境、重设计划、清理事务与思绪，为未来的发展腾出空间。

【编译：达娜】