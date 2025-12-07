哈萨克斯坦与法国扩大工业领域合作

在对巴黎的工作访问期间，哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫举行多场会谈，重点围绕扩大经济关键领域合作及吸引投资展开交流。

纳哈斯帕耶夫出席了第14届哈萨克斯坦—法国商业理事会会议，并向法国企业介绍了哈萨克斯坦的新投资机遇。会议吸引了政府机构、准国家部门，以及法国多家领先企业高层参会，包括Airbus、TotalEnergies、Thales、Alstom、Veolia Environnement、Suez SA等。

双方讨论了推进工业合作、实施联合项目及在哈萨克斯坦实现生产本地化的前景。与会者表示，哈萨克斯坦愿为投资者落实长期、高技术含量项目提供必要条件。

部长还与法国对外贸易和吸引力事务部长代表尼古拉·弗里什共同出席了哈萨克斯坦关键矿产和金属领域圆桌会议开幕式。

在会上，纳哈斯帕耶夫介绍了哈萨克斯坦矿产资源基础的潜力、地质行业发展规划，以及确保稀有和战略性金属稳定供应的措施。他强调，哈萨克斯坦愿在地质勘探、开采和关键矿产加工方面扩大与法国及欧盟企业的合作。

此次巴黎访问成为推动工业及投资合作的重要一步，展现了两国共同推进大型、创新性项目的意愿，为未来双边合作奠定了新的基础。

【编译：达娜】